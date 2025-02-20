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ЦБ подсчитал объем кредитного мошенничества в крупных банках России - 20.02.2025, ПРАЙМ
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ЦБ подсчитал объем кредитного мошенничества в крупных банках России
ЦБ подсчитал объем кредитного мошенничества в крупных банках России - 20.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ подсчитал объем кредитного мошенничества в крупных банках России
Объем кредитного мошенничества в 23 крупнейших банках России за прошлый год достиг 12,8 миллиарда рублей, сообщается в презентации директора департамента... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T10:09+0300
2025-02-20T10:09+0300
банк россии
мошенники
финансы
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев - ПРАЙМ. Объем кредитного мошенничества в 23 крупнейших банках России за прошлый год достиг 12,8 миллиарда рублей, сообщается в презентации директора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александра Данилова в рамках форума "Кибербезопасность в финансах". При кредитном мошенничестве злоумышленники оформляют кредиты на клиентов банков без их согласия. Также по данным Банка России общий объем операций, совершенных без согласия клиентов, достиг 26,9 миллиарда рублей. Ранее на форуме глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что кредитное мошенничество "стало набирать вес", и доля кредитных денег, которые выводятся мошенниками, выросла до 40% от всех похищенных у граждан средств с 25%.
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мошенники, финансы
Банк России, МОШЕННИКИ, Финансы
10:09 20.02.2025
 
ЦБ подсчитал объем кредитного мошенничества в крупных банках России

ЦБ: объем кредитного мошенничества в банках достиг 12,8 миллиарда рублей

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев - ПРАЙМ. Объем кредитного мошенничества в 23 крупнейших банках России за прошлый год достиг 12,8 миллиарда рублей, сообщается в презентации директора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александра Данилова в рамках форума "Кибербезопасность в финансах".
При кредитном мошенничестве злоумышленники оформляют кредиты на клиентов банков без их согласия.
Также по данным Банка России общий объем операций, совершенных без согласия клиентов, достиг 26,9 миллиарда рублей.
Ранее на форуме глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что кредитное мошенничество "стало набирать вес", и доля кредитных денег, которые выводятся мошенниками, выросла до 40% от всех похищенных у граждан средств с 25%.
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
ЦБ предложил собрать недостатки в законах, мешающие бороться с мошенниками
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Банк РоссииМОШЕННИКИФинансы
 
 
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