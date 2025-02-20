https://1prime.ru/20250220/tsb-855094072.html

ЦБ подсчитал объем кредитного мошенничества в крупных банках России

ЦБ подсчитал объем кредитного мошенничества в крупных банках России - 20.02.2025, ПРАЙМ

ЦБ подсчитал объем кредитного мошенничества в крупных банках России

Объем кредитного мошенничества в 23 крупнейших банках России за прошлый год достиг 12,8 миллиарда рублей, сообщается в презентации директора департамента... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T10:09+0300

2025-02-20T10:09+0300

2025-02-20T10:09+0300

банк россии

мошенники

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/83706/97/837069787_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_67c876268bfcfd20b1c99c5c98252409.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев - ПРАЙМ. Объем кредитного мошенничества в 23 крупнейших банках России за прошлый год достиг 12,8 миллиарда рублей, сообщается в презентации директора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александра Данилова в рамках форума "Кибербезопасность в финансах". При кредитном мошенничестве злоумышленники оформляют кредиты на клиентов банков без их согласия. Также по данным Банка России общий объем операций, совершенных без согласия клиентов, достиг 26,9 миллиарда рублей. Ранее на форуме глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что кредитное мошенничество "стало набирать вес", и доля кредитных денег, которые выводятся мошенниками, выросла до 40% от всех похищенных у граждан средств с 25%.

https://1prime.ru/20250220/tsb-855092010.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мошенники, финансы