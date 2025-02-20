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ЦБ подсчитал объем кредитного мошенничества в крупных банках России
ЦБ подсчитал объем кредитного мошенничества в крупных банках России - 20.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ подсчитал объем кредитного мошенничества в крупных банках России
Объем кредитного мошенничества в 23 крупнейших банках России за прошлый год достиг 12,8 миллиарда рублей, сообщается в презентации директора департамента... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T10:09+0300
2025-02-20T10:09+0300
2025-02-20T10:09+0300
банк россии
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финансы
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев - ПРАЙМ. Объем кредитного мошенничества в 23 крупнейших банках России за прошлый год достиг 12,8 миллиарда рублей, сообщается в презентации директора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александра Данилова в рамках форума "Кибербезопасность в финансах". При кредитном мошенничестве злоумышленники оформляют кредиты на клиентов банков без их согласия. Также по данным Банка России общий объем операций, совершенных без согласия клиентов, достиг 26,9 миллиарда рублей. Ранее на форуме глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что кредитное мошенничество "стало набирать вес", и доля кредитных денег, которые выводятся мошенниками, выросла до 40% от всех похищенных у граждан средств с 25%.
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мошенники, финансы
Банк России, МОШЕННИКИ, Финансы
ЦБ подсчитал объем кредитного мошенничества в крупных банках России
ЦБ: объем кредитного мошенничества в банках достиг 12,8 миллиарда рублей
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев - ПРАЙМ. Объем кредитного мошенничества в 23 крупнейших банках России за прошлый год достиг 12,8 миллиарда рублей, сообщается в презентации директора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александра Данилова в рамках форума "Кибербезопасность в финансах".
При кредитном мошенничестве злоумышленники оформляют кредиты на клиентов банков без их согласия.
Также по данным Банка России общий объем операций, совершенных без согласия клиентов, достиг 26,9 миллиарда рублей.
Ранее на форуме глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что кредитное мошенничество "стало набирать вес", и доля кредитных денег, которые выводятся мошенниками, выросла до 40% от всех похищенных у граждан средств с 25%.
ЦБ предложил собрать недостатки в законах, мешающие бороться с мошенниками