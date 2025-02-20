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ЦБ призвал к ответственности для сотрудников, допустивших мошенничество
ЦБ призвал к ответственности для сотрудников, допустивших мошенничество - 20.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ призвал к ответственности для сотрудников, допустивших мошенничество
Банк России считает необходимым вводить персональную ответственность сотрудников кредитных организаций, допустивших совершение мошеннических процедур, сообщила... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T11:34+0300
2025-02-20T11:34+0300
2025-02-20T11:36+0300
банк россии
мошенники
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Банк России считает необходимым вводить персональную ответственность сотрудников кредитных организаций, допустивших совершение мошеннических процедур, сообщила журналистам глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Мы предлагаем в том числе вводить персональную ответственность топ-менеджеров банков, которые отвечают за "антифрод-процедуры", - сказала она в кулуарах форума "Кибербезопасность в финансах".Набиуллина также отметила, что в большинстве крупных банков эти процедуры очень хорошо работают, и банки отражают подавляющую часть попыток мошеннических действий.
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мошенники
ЦБ призвал к ответственности для сотрудников, допустивших мошенничество
ЦБ намерен ввести ответственность сотрудников банков, допустивших мошенничество
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Банк России считает необходимым вводить персональную ответственность сотрудников кредитных организаций, допустивших совершение мошеннических процедур, сообщила журналистам глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Мы предлагаем в том числе вводить персональную ответственность топ-менеджеров банков, которые отвечают за "антифрод-процедуры", - сказала она в кулуарах форума "Кибербезопасность в финансах".
Набиуллина также отметила, что в большинстве крупных банков эти процедуры очень хорошо работают, и банки отражают подавляющую часть попыток мошеннических действий.
ЦБ будет стремиться автоматизировать выявление цепочек дропперов