https://1prime.ru/20250220/tsb-855097468.html

ЦБ призвал к ответственности для сотрудников, допустивших мошенничество

ЦБ призвал к ответственности для сотрудников, допустивших мошенничество - 20.02.2025, ПРАЙМ

ЦБ призвал к ответственности для сотрудников, допустивших мошенничество

Банк России считает необходимым вводить персональную ответственность сотрудников кредитных организаций, допустивших совершение мошеннических процедур, сообщила... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T11:34+0300

2025-02-20T11:34+0300

2025-02-20T11:36+0300

банк россии

мошенники

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Банк России считает необходимым вводить персональную ответственность сотрудников кредитных организаций, допустивших совершение мошеннических процедур, сообщила журналистам глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Мы предлагаем в том числе вводить персональную ответственность топ-менеджеров банков, которые отвечают за "антифрод-процедуры", - сказала она в кулуарах форума "Кибербезопасность в финансах".Набиуллина также отметила, что в большинстве крупных банков эти процедуры очень хорошо работают, и банки отражают подавляющую часть попыток мошеннических действий.

https://1prime.ru/20250219/tsb-855062277.html

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мошенники