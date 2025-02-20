https://1prime.ru/20250220/tsb-855099602.html

ЦБ оценил число потребителей услуг теневого бизнеса в России

ЦБ оценил число потребителей услуг теневого бизнеса в России - 20.02.2025, ПРАЙМ

ЦБ оценил число потребителей услуг теневого бизнеса в России

Количество потребителей услуг теневого бизнеса - таких как покупка запрещенных товаров, нелегальные казино, криптообменники - в России достигло 10 миллионов... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T12:11+0300

2025-02-20T12:11+0300

2025-02-20T12:11+0300

банк россии

финансы

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев - ПРАЙМ. Количество потребителей услуг теневого бизнеса - таких как покупка запрещенных товаров, нелегальные казино, криптообменники - в России достигло 10 миллионов человек, такую оценку привела заместитель председателя Банка России Ольга Полякова в рамках форума "Кибербезопасность в финансах". "Наша аналитика показывает, что потребителями услуг теневого бизнеса сегодня является уже, к сожалению, более 10 миллионов российских граждан. А объемы таких переводов - это достаточно значительные объемы всей теневой экономики нашей страны", - сказала она. Также Полякова отметила, что "простые, на первый взгляд", P2P-переводы с карты на карту и со счетов на счет стали основным способом оплаты запрещенных товаров и наркотиков в интернете. "Мы видим, что прием ставок в нелегальных казино осуществляется с использованием P2P-переводов, с их помощью продается криптовалюта нелегальными криптообменниками, оплачивается пиратский контент и так далее", - подчеркнула она.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы