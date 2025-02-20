https://1prime.ru/20250220/tsb-855099602.html
ЦБ оценил число потребителей услуг теневого бизнеса в России
ЦБ оценил число потребителей услуг теневого бизнеса в России - 20.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ оценил число потребителей услуг теневого бизнеса в России
Количество потребителей услуг теневого бизнеса - таких как покупка запрещенных товаров, нелегальные казино, криптообменники - в России достигло 10 миллионов... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T12:11+0300
2025-02-20T12:11+0300
2025-02-20T12:11+0300
банк россии
финансы
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев - ПРАЙМ. Количество потребителей услуг теневого бизнеса - таких как покупка запрещенных товаров, нелегальные казино, криптообменники - в России достигло 10 миллионов человек, такую оценку привела заместитель председателя Банка России Ольга Полякова в рамках форума "Кибербезопасность в финансах". "Наша аналитика показывает, что потребителями услуг теневого бизнеса сегодня является уже, к сожалению, более 10 миллионов российских граждан. А объемы таких переводов - это достаточно значительные объемы всей теневой экономики нашей страны", - сказала она. Также Полякова отметила, что "простые, на первый взгляд", P2P-переводы с карты на карту и со счетов на счет стали основным способом оплаты запрещенных товаров и наркотиков в интернете. "Мы видим, что прием ставок в нелегальных казино осуществляется с использованием P2P-переводов, с их помощью продается криптовалюта нелегальными криптообменниками, оплачивается пиратский контент и так далее", - подчеркнула она.
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финансы
ЦБ оценил число потребителей услуг теневого бизнеса в России
ЦБ оценил число потребителей услуг теневого бизнеса в РФ примерно в 10 млн человек
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев - ПРАЙМ. Количество потребителей услуг теневого бизнеса - таких как покупка запрещенных товаров, нелегальные казино, криптообменники - в России достигло 10 миллионов человек, такую оценку привела заместитель председателя Банка России Ольга Полякова в рамках форума "Кибербезопасность в финансах".
"Наша аналитика показывает, что потребителями услуг теневого бизнеса сегодня является уже, к сожалению, более 10 миллионов российских граждан. А объемы таких переводов - это достаточно значительные объемы всей теневой экономики нашей страны", - сказала она.
Также Полякова отметила, что "простые, на первый взгляд", P2P-переводы с карты на карту и со счетов на счет стали основным способом оплаты запрещенных товаров и наркотиков в интернете.
"Мы видим, что прием ставок в нелегальных казино осуществляется с использованием P2P-переводов, с их помощью продается криптовалюта нелегальными криптообменниками, оплачивается пиратский контент и так далее", - подчеркнула она.
ЦБ призвал к ответственности для сотрудников, допустивших мошенничество