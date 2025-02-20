https://1prime.ru/20250220/tsb-855105054.html

ЦБ оценил оценил преимущества универсального QR-кода

ЦБ оценил оценил преимущества универсального QR-кода - 20.02.2025, ПРАЙМ

ЦБ оценил оценил преимущества универсального QR-кода

ЦБ РФ изучил предложения консорциума банков о "роуминге" платформ платежных QR-кодов и считает, что универсальный QR дает больше возможностей для конкуренции,... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T13:51+0300

2025-02-20T13:51+0300

2025-02-20T13:51+0300

банк россии

qr-код

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев – ПРАЙМ. ЦБ РФ изучил предложения консорциума банков о "роуминге" платформ платежных QR-кодов и считает, что универсальный QR дает больше возможностей для конкуренции, сказала журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина на форуме "Кибербезопасность в финансах". В январе консорциум банков, в который входят Т-Банк, Альфа-банк и Сбербанк, сообщил, что предлагает не ограничивать число операторов платежных QR-кодов на рынке, а обеспечить сопряжение разных платформ для оплаты QR-кодом, чтобы бесшовно передавать клиентов между несколькими операторами; инициатива ждет решения ЦБ. Тогда объединение пояснило, что если платежный QR-код не считался на их платформе, то плательщику будет предложено альтернативное решение - ссылка на QR через платформу от НСПК, по сути обеспечивается на инфраструктуре объединения "роуминг" по определенному тарифу. "Большинство банков поддерживает как раз универсальный QR и активно участвуют в пилоте, который проводит НСПК. Что касается предложений по "роумингу", мы, безусловно, внимательно изучили эти предложения. И для нас важным является, что выберем для дальнейшего движения. Первое, это условия для конкуренции, мы должны создать условия для конкуренции равной всем участникам на рынке", - сказала Набиуллина. Второе, по ее словам, это должно быть удобно для клиента, и поэтому множественность QR, и даже два-три QR, на взгляд ЦБ, это неудобно для клиента. Третий момент, как она отметила, - это учет затрат. "И на наш взгляд, универсальный QR дает больше возможностей для справедливой конкуренции, создавая равноудаленную инфраструктуру, и это удобно для клиентов", - подчеркнула Набиуллина. С точки зрения затрат она отметила, что в случае с универсальным QR-кодом большинству банков не нужно делать вообще никаких доработок, если они подключены к Системе быстрых платежей (СБП), а к СБП, как она сказала, подключено подавляющее большинство банков. "А вот система роуминга - она потребует серьезных доработок", - сказала глава ЦБ.

https://1prime.ru/20250124/platforma-854415954.html

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