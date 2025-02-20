Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ оценил оценил преимущества универсального QR-кода - 20.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20250220/tsb-855105054.html
ЦБ оценил оценил преимущества универсального QR-кода
ЦБ оценил оценил преимущества универсального QR-кода - 20.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ оценил оценил преимущества универсального QR-кода
ЦБ РФ изучил предложения консорциума банков о "роуминге" платформ платежных QR-кодов и считает, что универсальный QR дает больше возможностей для конкуренции,... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T13:51+0300
2025-02-20T13:51+0300
банк россии
qr-код
https://cdnn.1prime.ru/img/83706/97/837069787_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_67c876268bfcfd20b1c99c5c98252409.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев – ПРАЙМ. ЦБ РФ изучил предложения консорциума банков о "роуминге" платформ платежных QR-кодов и считает, что универсальный QR дает больше возможностей для конкуренции, сказала журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина на форуме "Кибербезопасность в финансах". В январе консорциум банков, в который входят Т-Банк, Альфа-банк и Сбербанк, сообщил, что предлагает не ограничивать число операторов платежных QR-кодов на рынке, а обеспечить сопряжение разных платформ для оплаты QR-кодом, чтобы бесшовно передавать клиентов между несколькими операторами; инициатива ждет решения ЦБ. Тогда объединение пояснило, что если платежный QR-код не считался на их платформе, то плательщику будет предложено альтернативное решение - ссылка на QR через платформу от НСПК, по сути обеспечивается на инфраструктуре объединения "роуминг" по определенному тарифу. "Большинство банков поддерживает как раз универсальный QR и активно участвуют в пилоте, который проводит НСПК. Что касается предложений по "роумингу", мы, безусловно, внимательно изучили эти предложения. И для нас важным является, что выберем для дальнейшего движения. Первое, это условия для конкуренции, мы должны создать условия для конкуренции равной всем участникам на рынке", - сказала Набиуллина. Второе, по ее словам, это должно быть удобно для клиента, и поэтому множественность QR, и даже два-три QR, на взгляд ЦБ, это неудобно для клиента. Третий момент, как она отметила, - это учет затрат. "И на наш взгляд, универсальный QR дает больше возможностей для справедливой конкуренции, создавая равноудаленную инфраструктуру, и это удобно для клиентов", - подчеркнула Набиуллина. С точки зрения затрат она отметила, что в случае с универсальным QR-кодом большинству банков не нужно делать вообще никаких доработок, если они подключены к Системе быстрых платежей (СБП), а к СБП, как она сказала, подключено подавляющее большинство банков. "А вот система роуминга - она потребует серьезных доработок", - сказала глава ЦБ.
https://1prime.ru/20250124/platforma-854415954.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83706/97/837069787_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_ba0c60dbc4d920b81fb858b08bcbf8ae.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
qr-код
Банк России, QR-код
13:51 20.02.2025
 
ЦБ оценил оценил преимущества универсального QR-кода

ЦБ: универсальный платежный QR лучше для конкуренции, чем идеи о "роуминге"

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев – ПРАЙМ. ЦБ РФ изучил предложения консорциума банков о "роуминге" платформ платежных QR-кодов и считает, что универсальный QR дает больше возможностей для конкуренции, сказала журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина на форуме "Кибербезопасность в финансах".
В январе консорциум банков, в который входят Т-Банк, Альфа-банк и Сбербанк, сообщил, что предлагает не ограничивать число операторов платежных QR-кодов на рынке, а обеспечить сопряжение разных платформ для оплаты QR-кодом, чтобы бесшовно передавать клиентов между несколькими операторами; инициатива ждет решения ЦБ. Тогда объединение пояснило, что если платежный QR-код не считался на их платформе, то плательщику будет предложено альтернативное решение - ссылка на QR через платформу от НСПК, по сути обеспечивается на инфраструктуре объединения "роуминг" по определенному тарифу.
"Большинство банков поддерживает как раз универсальный QR и активно участвуют в пилоте, который проводит НСПК. Что касается предложений по "роумингу", мы, безусловно, внимательно изучили эти предложения. И для нас важным является, что выберем для дальнейшего движения. Первое, это условия для конкуренции, мы должны создать условия для конкуренции равной всем участникам на рынке", - сказала Набиуллина.
Второе, по ее словам, это должно быть удобно для клиента, и поэтому множественность QR, и даже два-три QR, на взгляд ЦБ, это неудобно для клиента. Третий момент, как она отметила, - это учет затрат.
"И на наш взгляд, универсальный QR дает больше возможностей для справедливой конкуренции, создавая равноудаленную инфраструктуру, и это удобно для клиентов", - подчеркнула Набиуллина.
С точки зрения затрат она отметила, что в случае с универсальным QR-кодом большинству банков не нужно делать вообще никаких доработок, если они подключены к Системе быстрых платежей (СБП), а к СБП, как она сказала, подключено подавляющее большинство банков.
"А вот система роуминга - она потребует серьезных доработок", - сказала глава ЦБ.
QR-код в магазине. Бесконтактные покупки - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2025
Т-Банк, "Альфа" и Сбер предложили объединить платформы для оплаты QR-кодом
24 января, 00:04
 
Банк РоссииQR-код
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала