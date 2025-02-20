https://1prime.ru/20250220/tsb-855111311.html

ЦБ обсудил с зарубежными партнерами новые киберугрозы

ЦБ обсудил с зарубежными партнерами новые киберугрозы - 20.02.2025, ПРАЙМ

ЦБ обсудил с зарубежными партнерами новые киберугрозы

Банк России обсудил с зарубежными партнерами вопросы информационной безопасности, в том числе новые киберугрозы, сообщается на сайте регулятора. | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T17:12+0300

2025-02-20T17:12+0300

2025-02-20T17:12+0300

банк россии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев - ПРАЙМ. Банк России обсудил с зарубежными партнерами вопросы информационной безопасности, в том числе новые киберугрозы, сообщается на сайте регулятора. "Банк России обсудил с зарубежными партнерами вопросы информационной безопасности. Встреча с представителями центральных (национальных) банков и финансовых регуляторов отдельных стран ЕАЭС, БРИКС, ШОС и Юго-Восточной Азии состоялась на площадке Уральского форума "Кибербезопасность в финансах", - говорится в сообщении. "Эксперты обменялись мнениями о новых киберугрозах и обсудили национальные подходы к реагированию на кибератаки в финансовой сфере", - добавил ЦБ. Ранее в четверг глава Центрального банка Эльвира Набиуллина сообщила журналистам, что на форуме в "Кибербезопасность в финансах" присутствуют представители из 10 дружественных стран.

https://1prime.ru/20250220/evrobondy-855110353.html

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