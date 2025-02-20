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У США и Европы нет общих ценностей, если в ЕС отменяют выборы, заявил Вэнс - 20.02.2025, ПРАЙМ
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У США и Европы нет общих ценностей, если в ЕС отменяют выборы, заявил Вэнс
У США и Европы нет общих ценностей, если в ЕС отменяют выборы, заявил Вэнс - 20.02.2025, ПРАЙМ
У США и Европы нет общих ценностей, если в ЕС отменяют выборы, заявил Вэнс
Европейские страны не разделяют ценностей США, если отменяют выборы, как в Румынии, или сажают за выражение мыслей, как в Германии, заявил американский... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T19:16+0300
2025-02-20T19:16+0300
политика
джей ди вэнс
сша
европа
ценности
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ВАШИНГТОН, 20 фев - ПРАЙМ. Европейские страны не разделяют ценностей США, если отменяют выборы, как в Румынии, или сажают за выражение мыслей, как в Германии, заявил американский вице-президент Джей-Ди Вэнс. "В Германии тысячи американских солдат, думаете, американцы будут терпеть, когда в Германии бросают в тюрьмы за публикацию грубого "твита"? Конечно, нет. Думаю, европейцы - наши друзья. У нас нет общих ценностей, если они бросают в тюрьмы людей за призывы закрыть границы, за отмену выборов, потому что вам не понравился результат, как в Румынии", - заявил Вэнс на Конференции консервативных политических действий (CPAC), трансляцию вели организаторы.
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джей ди вэнс, сша, европа, ценности
Политика, Джей Ди Вэнс, США, ЕВРОПА, ценности
19:16 20.02.2025
 
У США и Европы нет общих ценностей, если в ЕС отменяют выборы, заявил Вэнс

Вэнс: Европа не разделяет ценностей США, если отменяет выборы и сажает за выражение мыслей

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ВАШИНГТОН, 20 фев - ПРАЙМ. Европейские страны не разделяют ценностей США, если отменяют выборы, как в Румынии, или сажают за выражение мыслей, как в Германии, заявил американский вице-президент Джей-Ди Вэнс.
"В Германии тысячи американских солдат, думаете, американцы будут терпеть, когда в Германии бросают в тюрьмы за публикацию грубого "твита"? Конечно, нет. Думаю, европейцы - наши друзья. У нас нет общих ценностей, если они бросают в тюрьмы людей за призывы закрыть границы, за отмену выборов, потому что вам не понравился результат, как в Румынии", - заявил Вэнс на Конференции консервативных политических действий (CPAC), трансляцию вели организаторы.
Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
Вэнс предупредил Зеленского насчет критики в адрес Трампа
Вчера, 21:12
 
ПолитикаДжей Ди ВэнсСШАЕВРОПАценности
 
 
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