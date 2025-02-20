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В РСТ рассказали, куда россияне поедут на майские праздники

В РСТ рассказали, куда россияне поедут на майские праздники - 20.02.2025, ПРАЙМ

В РСТ рассказали, куда россияне поедут на майские праздники

Спрос на путешествия в период майских праздников активно растет, объем бронирований туров на начало мая сейчас выше на 68%, чем годом ранее, из внутренних... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T12:54+0300

2025-02-20T12:54+0300

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Спрос на путешествия в период майских праздников активно растет, объем бронирований туров на начало мая сейчас выше на 68%, чем годом ранее, из внутренних направлений лидирует Сочи, и ближе к маю спрос на отечественные курорты может вырасти, из зарубежных - в лидерах Турция, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные одного из агрегаторов. "Объем бронирований на начало мая выше, чем был в 2024 году, на 68%. Заметно влияет на спрос то, что удачно распределились выходные дни в начале мая, это позволяет туристам отправиться на полноценный отдых и не тратить много отпускных дней. Кроме того, уже больше года мы видим тенденцию активного раннего бронирования. Туристы как можно раньше выкупают отели, которые им нравятся, а не ждут горящих предложений или скидок", - сообщили в РСТ со ссылкой на директора по маркетингу Travelata.ru Олега Козырева. Наиболее популярное зарубежное направление у пакетных туристов на майские праздники – Турция, там собираются отдохнуть 57% от всех туристов, которые забронировали туры через сервис Travelata.ru. В прошлом году такой выбор сделали 54% отпускников. Средняя цена путёвки за год вырос со 194 тысяч до 237 тысяч рублей. "На второй позиции Египет: объем бронирований за год вырос с 11% до 16%, средняя цена изменилась с 204 тысячи до 283 тысяч рублей. На третьем месте ОАЭ с сократившейся с 10% до 9% долей от общего объема бронирований. Здесь "средний чек" увеличился с 242 тысяч до 262 тысяч рублей за тур", - говорится в сообщении. "Пока майские праздники на отечественных курортах, по данным сервиса, планируют провести только 6% туристов - вдвое меньше, чем годом ранее. В 2024 году доля российских курортов в спросе составляла 12%. "Средний чек" увеличился с 76 тысяч рублей до 82 тысяч. Самым популярным внутренним направлением два года подряд становится Сочи (Центр), его доля тоже стабильна и составляет 20%. Средняя цена поездки на этот курорт выросла до 103 тысяч рублей, ранее она была 67 тысяч", - добавили в РСТ. Уточняется, что на втором месте среди внутренних направлений Калининградская область с долей 16%, объем продаж вырос на 2% по сравнению с прошлым годом. Адлер и Санкт-Петербург набрали по 13%, а замыкает рейтинг Москва, на нее приходится 12% броней. Козырев также полагает, что ближе к самим майским праздникам картина будет меняться: "Скорее всего, набирать объем будут российские курорты, так как их покупают традиционно гораздо ближе к поездке, чем зарубежные".

https://1prime.ru/20250211/turtsiya-854832611.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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