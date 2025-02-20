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Спецслужбы Венгрии оценили угрозы терактов против посольств России
Спецслужбы Венгрии оценили угрозы терактов против посольств России - 20.02.2025, ПРАЙМ
Спецслужбы Венгрии оценили угрозы терактов против посольств России
Венгерский антитеррористический центр после сообщений об угрозе терактов со стороны Украины против российских загранучреждений заявил РИА Новости, что оценивает | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T20:15+0300
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БУДАПЕШТ, 20 фев - ПРАЙМ. Венгерский антитеррористический центр после сообщений об угрозе терактов со стороны Украины против российских загранучреждений заявил РИА Новости, что оценивает потенциальные источники опасности и принимает меры для обеспечения безопасности. Служба внешней разведки России сообщила в среду, что Украина может попытаться для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта осуществить теракты против дипломатических представительств РФ в Германии, странах Балтии и Северной Европы или в Словакии и Венгрии. "На основании действующего законодательства Венгерский антитеррористический центр постоянно анализирует ситуацию с террористическими угрозами в Венгрии, эксперты оценивают потенциальные источники опасности и принимают необходимые меры для обеспечения безопасности", - говорится в сообщении. Ранее посольство РФ в Венгрии сообщило РИА Новости, что проинформировало венгерских правоохранителей о возможной угрозе. Главное полицейское управление Венгрии также заявило, что постоянно оценивает ситуацию, принимая решения о мерах для обеспечения общественной безопасности.
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украина
Спецслужбы Венгрии оценили угрозы терактов против посольств России
Антитеррористический центр Венгрии оценивает угрозы терактов против посольств РФ
БУДАПЕШТ, 20 фев - ПРАЙМ. Венгерский антитеррористический центр после сообщений об угрозе терактов со стороны Украины против российских загранучреждений заявил РИА Новости, что оценивает потенциальные источники опасности и принимает меры для обеспечения безопасности.
Служба внешней разведки России сообщила в среду, что Украина может попытаться для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта осуществить теракты против дипломатических представительств РФ в Германии, странах Балтии и Северной Европы или в Словакии и Венгрии.
"На основании действующего законодательства Венгерский антитеррористический центр постоянно анализирует ситуацию с террористическими угрозами в Венгрии, эксперты оценивают потенциальные источники опасности и принимают необходимые меры для обеспечения безопасности", - говорится в сообщении.
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Ранее посольство РФ в Венгрии сообщило РИА Новости, что проинформировало венгерских правоохранителей о возможной угрозе. Главное полицейское управление Венгрии также заявило, что постоянно оценивает ситуацию, принимая решения о мерах для обеспечения общественной безопасности.