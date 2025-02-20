https://1prime.ru/20250220/ugrozy-855117107.html

Спецслужбы Венгрии оценили угрозы терактов против посольств России

Спецслужбы Венгрии оценили угрозы терактов против посольств России - 20.02.2025, ПРАЙМ

Спецслужбы Венгрии оценили угрозы терактов против посольств России

Венгерский антитеррористический центр после сообщений об угрозе терактов со стороны Украины против российских загранучреждений заявил РИА Новости, что оценивает | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T20:15+0300

2025-02-20T20:15+0300

2025-02-20T20:15+0300

политика

украина

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БУДАПЕШТ, 20 фев - ПРАЙМ. Венгерский антитеррористический центр после сообщений об угрозе терактов со стороны Украины против российских загранучреждений заявил РИА Новости, что оценивает потенциальные источники опасности и принимает меры для обеспечения безопасности. Служба внешней разведки России сообщила в среду, что Украина может попытаться для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта осуществить теракты против дипломатических представительств РФ в Германии, странах Балтии и Северной Европы или в Словакии и Венгрии. "На основании действующего законодательства Венгерский антитеррористический центр постоянно анализирует ситуацию с террористическими угрозами в Венгрии, эксперты оценивают потенциальные источники опасности и принимают необходимые меры для обеспечения безопасности", - говорится в сообщении. Ранее посольство РФ в Венгрии сообщило РИА Новости, что проинформировало венгерских правоохранителей о возможной угрозе. Главное полицейское управление Венгрии также заявило, что постоянно оценивает ситуацию, принимая решения о мерах для обеспечения общественной безопасности.

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украина