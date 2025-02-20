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Украина в 2024 году экспортировала в Россию 26,8 тысячи тонн стали - 20.02.2025, ПРАЙМ
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Украина в 2024 году экспортировала в Россию 26,8 тысячи тонн стали
Украина в 2024 году экспортировала в Россию 26,8 тысячи тонн стали - 20.02.2025, ПРАЙМ
Украина в 2024 году экспортировала в Россию 26,8 тысячи тонн стали
Украина в 2024 году экспортировала в Россию 26,8 тысячи тонн стали на 21 миллион долларов, несмотря на официальный запрет со стороны украинских властей,... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T01:01+0300
2025-02-20T01:01+0300
экономика
бизнес
россия
украина
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Украина в 2024 году экспортировала в Россию 26,8 тысячи тонн стали на 21 миллион долларов, несмотря на официальный запрет со стороны украинских властей, утверждает украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на данные Государственной таможенной службы. Кабинет министров Украины 27 сентября 2022 года принял постановление о полном запрете экспорта товаров на таможенную территорию России до прекращения военного положения в стране. "В 2024 году Украина поставила в Россию металлопродукции на общую сумму 21,04 миллиона долларов, несмотря на официальный запрет. В частности, была отправлена в РФ 26 871 тонна металлопродукции: горячекатаный прокат на 8,645 миллиона долларов, холоднокатаный прокат на 1,068 миллиона долларов, прокат из легированной стали на 11,33 миллиона долларов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Из данных таможни, как сообщает "Экономическая правда", также следует, что за 2023 год экспорт стали в РФ был нулевой.
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бизнес, россия, украина, рф, москва
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, УКРАИНА, РФ, МОСКВА
01:01 20.02.2025
 
Украина в 2024 году экспортировала в Россию 26,8 тысячи тонн стали

"Экономическая правда": Украина в 2024 году экспортировала в Россию 26,8 тысячи тонн стали

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Украина в 2024 году экспортировала в Россию 26,8 тысячи тонн стали на 21 миллион долларов, несмотря на официальный запрет со стороны украинских властей, утверждает украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.
Кабинет министров Украины 27 сентября 2022 года принял постановление о полном запрете экспорта товаров на таможенную территорию России до прекращения военного положения в стране.
"В 2024 году Украина поставила в Россию металлопродукции на общую сумму 21,04 миллиона долларов, несмотря на официальный запрет. В частности, была отправлена в РФ 26 871 тонна металлопродукции: горячекатаный прокат на 8,645 миллиона долларов, холоднокатаный прокат на 1,068 миллиона долларов, прокат из легированной стали на 11,33 миллиона долларов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Из данных таможни, как сообщает "Экономическая правда", также следует, что за 2023 год экспорт стали в РФ был нулевой.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯУКРАИНАРФМОСКВА
 
 
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