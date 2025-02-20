https://1prime.ru/20250220/ukraina-855110866.html

СМИ раскрыли истинную цель заявлений Трампа о Зеленском

СМИ раскрыли истинную цель заявлений Трампа о Зеленском - 20.02.2025, ПРАЙМ

СМИ раскрыли истинную цель заявлений Трампа о Зеленском

Президент США Дональд Трамп своими заявлениями о Владимире Зеленском хочет напугать Европу и заставить ее тратить больше на помощь Украине, сообщает телеканал... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T16:48+0300

2025-02-20T16:48+0300

2025-02-20T16:48+0300

политика

общество

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сша

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дональд трамп

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп своими заявлениями о Владимире Зеленском хочет напугать Европу и заставить ее тратить больше на помощь Украине, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных приближенных Трампа. Трамп в среду разместил пост, в котором назвал Зеленского "диктатором без выборов", он также поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По словам американского лидера, рейтинг Владимира Зеленского опустился до 4%. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. "Сторонник Трампа, разговаривавший с президентом на днях во Флориде, сообщил, что одна из причин, по которой Трамп обрушился на Украину, - стремление напугать Европу, чтобы она еще больше тратила на помощь Украине", - говорится в сообщении телеканала. При этом сторонник Трампа полагает, что одно из свидетельств работы подобной тактики - это планы Дании повысить расходы на оборону. Еще один неназванный советник президента США заявил, что, если бы и другие европейские страны были так же отзывчивы, как Дания, "это было бы большой победой", сообщает CNN.

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общество , украина, сша, европа, дональд трамп