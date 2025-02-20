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Генсек НАТО с оптимизмом принял инициативу Трампа по Украине
Генсек НАТО с оптимизмом принял инициативу Трампа по Украине - 20.02.2025, ПРАЙМ
Генсек НАТО с оптимизмом принял инициативу Трампа по Украине
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что он "очень оптимистично" настроен в отношении мирной инициативы американского президента Дональда Трампа по Украине. | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T20:36+0300
2025-02-20T20:36+0300
2025-02-20T20:37+0300
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БРЮССЕЛЬ, 20 фев – ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что он "очень оптимистично" настроен в отношении мирной инициативы американского президента Дональда Трампа по Украине. "Я сам с оптимизмом отношусь к инициативе президента Трампа. Конечно, это все еще ранняя стадия, но я думаю, что важно, что он начал эту мирную инициативу сейчас вместе с русскими. Но мы все также согласны с тем, что мы должны быть уверены в том, что для достижения любого мирного соглашения в будущем, должны быть надежные гарантии безопасности", - сказал он в ходе своего визита в Словакию. Он не стал исключать размещение европейских военных для гарантии будущего мирного соглашения. США, по его словам, не против этого предложения. "США заявили, что не хотят размещать американские войска на земле. Именно это сказали США. Но также было сказано, что все лежит на столе. В НАТО действительно существует больше единства в том, что нам нужны сильные гарантии безопасности для Украины... И я знаю, что такие страны как Нидерланды, Дания, а также Великобритания и Франция думают, что бы это могло быть. Вот почему в понедельник у нас была встреча в Париже, а вчера состоялась еще одна встреча, и я думаю, что в ближайшее время состоятся еще встречи, чтобы скоординировать европейскую поддержку мирного соглашения на Украине", - пояснил генсек.
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марк рютте, дональд трамп, украина
Политика, Марк Рютте, Дональд Трамп, УКРАИНА
Генсек НАТО с оптимизмом принял инициативу Трампа по Украине
Генсек НАТО заявил, что "оптимистично" смотрит на инициативу Трампа по Украине
БРЮССЕЛЬ, 20 фев – ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что он "очень оптимистично" настроен в отношении мирной инициативы американского президента Дональда Трампа по Украине.
"Я сам с оптимизмом отношусь к инициативе президента Трампа. Конечно, это все еще ранняя стадия, но я думаю, что важно, что он начал эту мирную инициативу сейчас вместе с русскими. Но мы все также согласны с тем, что мы должны быть уверены в том, что для достижения любого мирного соглашения в будущем, должны быть надежные гарантии безопасности", - сказал он в ходе своего визита в Словакию.
Он не стал исключать размещение европейских военных для гарантии будущего мирного соглашения. США, по его словам, не против этого предложения.
Страны НАТО перевыполнили план военной помощи Украине, заявил Рютте
"США заявили, что не хотят размещать американские войска на земле. Именно это сказали США. Но также было сказано, что все лежит на столе. В НАТО действительно существует больше единства в том, что нам нужны сильные гарантии безопасности для Украины... И я знаю, что такие страны как Нидерланды, Дания, а также Великобритания и Франция думают, что бы это могло быть. Вот почему в понедельник у нас была встреча в Париже, а вчера состоялась еще одна встреча, и я думаю, что в ближайшее время состоятся еще встречи, чтобы скоординировать европейскую поддержку мирного соглашения на Украине", - пояснил генсек.