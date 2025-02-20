https://1prime.ru/20250220/unicredit-855108293.html

UniCredit увидел в конце конфликта на Украине шанс ускорить уход из России

UniCredit увидел в конце конфликта на Украине шанс ускорить уход из России - 20.02.2025, ПРАЙМ

UniCredit увидел в конце конфликта на Украине шанс ускорить уход из России

Итальянская банковская группа UniCredit планирует выходить с российского рынка и надеется на лучшие условия для продажи своих активов после прекращения военных... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T15:28+0300

2025-02-20T15:28+0300

2025-02-20T15:28+0300

экономика

unicredit

https://cdnn.1prime.ru/img/76330/97/763309702_0:159:2991:1841_1920x0_80_0_0_4516c85ec59aa95d18411f2c84e11ffb.jpg

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Итальянская банковская группа UniCredit планирует выходить с российского рынка и надеется на лучшие условия для продажи своих активов после прекращения военных действий на Украине, передает Financial Times."Если политика изменится, наши шансы продать [российскую дочку] на более привлекательных условиях возрастут, потому что ситуация станет более нормальной для всех сторон. В результате наш выход ускорится", — заявил в беседе с изданием глава UniCredit Андреа Орчел.Орчел также подтвердил намерение группы выйти из бизнеса в России и завершить этот процесс, отметив, что они не смогут вернуться обратно. UniCredit уже рассматривал возможность ухода с российского рынка в результате трудностей и санкций, однако не смог принять решения. Подобные ограничения на ведение бизнеса в России были наложены Европейским центральным банком, на что UniCredit ответил подачей иска. Орчел подтвердил, что не продаст активы в России ниже справедливой цены.

https://1prime.ru/20250219/sud-855077227.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

unicredit