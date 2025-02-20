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UniCredit увидел в конце конфликта на Украине шанс ускорить уход из России - 20.02.2025, ПРАЙМ
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UniCredit увидел в конце конфликта на Украине шанс ускорить уход из России
UniCredit увидел в конце конфликта на Украине шанс ускорить уход из России - 20.02.2025, ПРАЙМ
UniCredit увидел в конце конфликта на Украине шанс ускорить уход из России
Итальянская банковская группа UniCredit планирует выходить с российского рынка и надеется на лучшие условия для продажи своих активов после прекращения военных... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T15:28+0300
2025-02-20T15:28+0300
экономика
unicredit
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Итальянская банковская группа UniCredit планирует выходить с российского рынка и надеется на лучшие условия для продажи своих активов после прекращения военных действий на Украине, передает Financial Times."Если политика изменится, наши шансы продать [российскую дочку] на более привлекательных условиях возрастут, потому что ситуация станет более нормальной для всех сторон. В результате наш выход ускорится", — заявил в беседе с изданием глава UniCredit Андреа Орчел.Орчел также подтвердил намерение группы выйти из бизнеса в России и завершить этот процесс, отметив, что они не смогут вернуться обратно. UniCredit уже рассматривал возможность ухода с российского рынка в результате трудностей и санкций, однако не смог принять решения. Подобные ограничения на ведение бизнеса в России были наложены Европейским центральным банком, на что UniCredit ответил подачей иска. Орчел подтвердил, что не продаст активы в России ниже справедливой цены.
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Экономика, Unicredit
15:28 20.02.2025
 
UniCredit увидел в конце конфликта на Украине шанс ускорить уход из России

Глава UniCredit увидел в конце боев на Украине шанс ускорить уход банка из РФ

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкРабота "ЮниКредит Банка"
Работа ЮниКредит Банка - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Итальянская банковская группа UniCredit планирует выходить с российского рынка и надеется на лучшие условия для продажи своих активов после прекращения военных действий на Украине, передает Financial Times.
"Если политика изменится, наши шансы продать [российскую дочку] на более привлекательных условиях возрастут, потому что ситуация станет более нормальной для всех сторон. В результате наш выход ускорится", — заявил в беседе с изданием глава UniCredit Андреа Орчел.
Орчел также подтвердил намерение группы выйти из бизнеса в России и завершить этот процесс, отметив, что они не смогут вернуться обратно. UniCredit уже рассматривал возможность ухода с российского рынка в результате трудностей и санкций, однако не смог принять решения. Подобные ограничения на ведение бизнеса в России были наложены Европейским центральным банком, на что UniCredit ответил подачей иска. Орчел подтвердил, что не продаст активы в России ниже справедливой цены.
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