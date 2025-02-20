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Налоговое управление США уволит около шести тысяч своих сотрудников - 20.02.2025, ПРАЙМ
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Налоговое управление США уволит около шести тысяч своих сотрудников
Налоговое управление США уволит около шести тысяч своих сотрудников - 20.02.2025, ПРАЙМ
Налоговое управление США уволит около шести тысяч своих сотрудников
Налоговое управление США (IRS) уволит около шести тысяч своих сотрудников начиная с четверга, сообщает газета New York Times со ссылкой на три информированных... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T04:50+0300
2025-02-20T04:50+0300
экономика
мировая экономика
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сша
дональд трамп
new york times
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Налоговое управление США (IRS) уволит около шести тысяч своих сотрудников начиная с четверга, сообщает газета New York Times со ссылкой на три информированных источника. "В четверг налоговое управление начнет увольнять около шести тысяч сотрудников в рамках программы администрации Трампа по сокращению штата федеральных служащих... Увольнения коснутся сотрудников, принятых на службу в налоговое управление относительно недавно", - говорится в материале издания. Газета отмечает, что руководители налогового управления уже в среду стали просить некоторых сотрудников вернуть рабочее оборудование. Как пишет издание, ожидается, что налоговое управление должно уволить "не самых важных" сотрудников, находящихся на испытательном сроке. Ранее газета New York Times писала, что Управление кадровой службы (OPM) США поручило федеральным ведомствам страны уволить большинство из около 200 тысяч сотрудников, находящихся на испытательном сроке. Телеканал NBC ранее сообщил, что в общей сложности около 75 тысяч американских государственных служащих приняли предложение администрации президента страны Дональда Трампа уволиться по собственному желанию с получением компенсации.
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мировая экономика, москва, сша, дональд трамп, new york times, nbc
Экономика, Мировая экономика, МОСКВА, США, Дональд Трамп, New York Times, NBC
04:50 20.02.2025
 
Налоговое управление США уволит около шести тысяч своих сотрудников

N T: налоговое управление США уволит около шести тысяч своих сотрудников

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Налоговое управление США (IRS) уволит около шести тысяч своих сотрудников начиная с четверга, сообщает газета New York Times со ссылкой на три информированных источника.
"В четверг налоговое управление начнет увольнять около шести тысяч сотрудников в рамках программы администрации Трампа по сокращению штата федеральных служащих... Увольнения коснутся сотрудников, принятых на службу в налоговое управление относительно недавно", - говорится в материале издания.
Газета отмечает, что руководители налогового управления уже в среду стали просить некоторых сотрудников вернуть рабочее оборудование.
Как пишет издание, ожидается, что налоговое управление должно уволить "не самых важных" сотрудников, находящихся на испытательном сроке.
Ранее газета New York Times писала, что Управление кадровой службы (OPM) США поручило федеральным ведомствам страны уволить большинство из около 200 тысяч сотрудников, находящихся на испытательном сроке.
Телеканал NBC ранее сообщил, что в общей сложности около 75 тысяч американских государственных служащих приняли предложение администрации президента страны Дональда Трампа уволиться по собственному желанию с получением компенсации.
 
ЭкономикаМировая экономикаМОСКВАСШАДональд ТрампNew York TimesNBC
 
 
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