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Оружейные склады Европы истощены, заявил вице-президент США

Оружейные склады Европы истощены, заявил вице-президент США - 20.02.2025, ПРАЙМ

Оружейные склады Европы истощены, заявил вице-президент США

Оружейные склады Европы истощены, у России численное превосходство над ВСУ, новые поставки Киеву не помогут, нужен мир, заявил вице-президент США Джей-Ди Вэнс. | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T17:01+0300

2025-02-20T17:01+0300

2025-02-20T17:01+0300

вооружения

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ВАШИНГТОН, 20 фев - ПРАЙМ. Оружейные склады Европы истощены, у России численное превосходство над ВСУ, новые поставки Киеву не помогут, нужен мир, заявил вице-президент США Джей-Ди Вэнс. "Президент (США Дональд - ред.) Трамп имеет дело с реальностью, то есть фактами. И вот некоторые из них: у русских массивное численное преимущество в силе и оружии на Украине, и оно будет существовать независимо от дальнейшей помощи Запада", - написал Вэнс в соцсети Х. Критиков подхода Трампа по Украине он спросил, знают ли они, что европейские склады истощены, еще сильнее - индустриальная база. "Мы должны стремиться к миру и делать это сейчас", - заявил Вэнс.

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