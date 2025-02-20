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Оружейные склады Европы истощены, заявил вице-президент США - 20.02.2025, ПРАЙМ
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Оружейные склады Европы истощены, заявил вице-президент США
Оружейные склады Европы истощены, заявил вице-президент США - 20.02.2025, ПРАЙМ
Оружейные склады Европы истощены, заявил вице-президент США
Оружейные склады Европы истощены, у России численное превосходство над ВСУ, новые поставки Киеву не помогут, нужен мир, заявил вице-президент США Джей-Ди Вэнс. | 20.02.2025, ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 20 фев - ПРАЙМ. Оружейные склады Европы истощены, у России численное превосходство над ВСУ, новые поставки Киеву не помогут, нужен мир, заявил вице-президент США Джей-Ди Вэнс. "Президент (США Дональд - ред.) Трамп имеет дело с реальностью, то есть фактами. И вот некоторые из них: у русских массивное численное преимущество в силе и оружии на Украине, и оно будет существовать независимо от дальнейшей помощи Запада", - написал Вэнс в соцсети Х. Критиков подхода Трампа по Украине он спросил, знают ли они, что европейские склады истощены, еще сильнее - индустриальная база. "Мы должны стремиться к миру и делать это сейчас", - заявил Вэнс.
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россия, всу, украина, сша
Вооружения, РОССИЯ, ВСУ, УКРАИНА, США
17:01 20.02.2025
 
Оружейные склады Европы истощены, заявил вице-президент США

Вэнс: у России численное превосходство над ВСУ, поставки Киеву не помогут

© Фото : MSC/Lennart PreissВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
© Фото : MSC/Lennart Preiss
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ВАШИНГТОН, 20 фев - ПРАЙМ. Оружейные склады Европы истощены, у России численное превосходство над ВСУ, новые поставки Киеву не помогут, нужен мир, заявил вице-президент США Джей-Ди Вэнс.
"Президент (США Дональд - ред.) Трамп имеет дело с реальностью, то есть фактами. И вот некоторые из них: у русских массивное численное преимущество в силе и оружии на Украине, и оно будет существовать независимо от дальнейшей помощи Запада", - написал Вэнс в соцсети Х.
Критиков подхода Трампа по Украине он спросил, знают ли они, что европейские склады истощены, еще сильнее - индустриальная база.
"Мы должны стремиться к миру и делать это сейчас", - заявил Вэнс.
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