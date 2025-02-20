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В Госдуму внесли проект о повышении порога страхования вкладов

В Госдуму внесли проект о повышении порога страхования вкладов - 20.02.2025, ПРАЙМ

В Госдуму внесли проект о повышении порога страхования вкладов

Депутаты ГД от фракции "Новые люди" внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект об увеличении с 1,4 миллиона до 2,8 миллиона рублей максимальной суммы | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T15:16+0300

2025-02-20T15:16+0300

2025-02-20T15:16+0300

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Депутаты ГД от фракции "Новые люди" внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект об увеличении с 1,4 миллиона до 2,8 миллиона рублей максимальной суммы страхового возмещения по вкладам, законопроект доступен в думской базе данных. "Внести в статью 11 федерального закона от 23 декабря 2003 года "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" следующие изменения: 1) в части 2 цифры "1 400 000" заменить цифрами "2 800 000"; 2) в части 3 цифры "1 400 000" заменить цифрами "2 800 000", - сказано в документе. В пояснительной записке уточняется, что в связи с изменившимися экономическими условиями, ростом инфляции действующий размер страхового возмещения по вкладам физических лиц, установленный законом от 23 декабря 2003 года "О страховании вкладов физических лиц в банках РФ", требует пересмотра. Сейчас максимальная сумма страхового возмещения составляет 1 400 000 рублей, однако эта цифра была установлена еще в 2014 году и не учитывает произошедшие изменения. "За этот период произошло значительное увеличение стоимости жизни, рост цен на товары и услуги, а также изменение процентных ставок по депозитам. Кроме того, возросло количество граждан, размещающих свои сбережения в банках, что делает актуальным вопрос повышения защиты их интересов при наступлении страховых случаев", - сказано в пояснительной записке. По мнению авторов законопроекта, его принятие будет способствовать повышению доверия граждан к банковской системе, так как увеличит гарантии сохранности их средств. Повышение суммы страхового возмещения также создаст дополнительные стимулы для привлечения средств в банки, что положительно скажется на развитии финансового сектора России, заключается в документе.

https://1prime.ru/20250219/vklady-855081184.html

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финансы, госдума, россия