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В Госдуму внесли проект о повышении порога страхования вкладов - 20.02.2025, ПРАЙМ
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В Госдуму внесли проект о повышении порога страхования вкладов
В Госдуму внесли проект о повышении порога страхования вкладов - 20.02.2025, ПРАЙМ
В Госдуму внесли проект о повышении порога страхования вкладов
Депутаты ГД от фракции "Новые люди" внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект об увеличении с 1,4 миллиона до 2,8 миллиона рублей максимальной суммы | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T15:16+0300
2025-02-20T15:16+0300
экономика
финансы
госдума
россия
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Депутаты ГД от фракции "Новые люди" внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект об увеличении с 1,4 миллиона до 2,8 миллиона рублей максимальной суммы страхового возмещения по вкладам, законопроект доступен в думской базе данных. "Внести в статью 11 федерального закона от 23 декабря 2003 года "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" следующие изменения: 1) в части 2 цифры "1 400 000" заменить цифрами "2 800 000"; 2) в части 3 цифры "1 400 000" заменить цифрами "2 800 000", - сказано в документе. В пояснительной записке уточняется, что в связи с изменившимися экономическими условиями, ростом инфляции действующий размер страхового возмещения по вкладам физических лиц, установленный законом от 23 декабря 2003 года "О страховании вкладов физических лиц в банках РФ", требует пересмотра. Сейчас максимальная сумма страхового возмещения составляет 1 400 000 рублей, однако эта цифра была установлена еще в 2014 году и не учитывает произошедшие изменения. "За этот период произошло значительное увеличение стоимости жизни, рост цен на товары и услуги, а также изменение процентных ставок по депозитам. Кроме того, возросло количество граждан, размещающих свои сбережения в банках, что делает актуальным вопрос повышения защиты их интересов при наступлении страховых случаев", - сказано в пояснительной записке. По мнению авторов законопроекта, его принятие будет способствовать повышению доверия граждан к банковской системе, так как увеличит гарантии сохранности их средств. Повышение суммы страхового возмещения также создаст дополнительные стимулы для привлечения средств в банки, что положительно скажется на развитии финансового сектора России, заключается в документе.
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финансы, госдума, россия
Экономика, Финансы, Госдума, РОССИЯ
15:16 20.02.2025
 
В Госдуму внесли проект о повышении порога страхования вкладов

В ГД внесли проект о повышении порога страхования вкладов до 2,8 миллиона рублей

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Депутаты ГД от фракции "Новые люди" внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект об увеличении с 1,4 миллиона до 2,8 миллиона рублей максимальной суммы страхового возмещения по вкладам, законопроект доступен в думской базе данных.
"Внести в статью 11 федерального закона от 23 декабря 2003 года "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" следующие изменения: 1) в части 2 цифры "1 400 000" заменить цифрами "2 800 000"; 2) в части 3 цифры "1 400 000" заменить цифрами "2 800 000", - сказано в документе.
В пояснительной записке уточняется, что в связи с изменившимися экономическими условиями, ростом инфляции действующий размер страхового возмещения по вкладам физических лиц, установленный законом от 23 декабря 2003 года "О страховании вкладов физических лиц в банках РФ", требует пересмотра. Сейчас максимальная сумма страхового возмещения составляет 1 400 000 рублей, однако эта цифра была установлена еще в 2014 году и не учитывает произошедшие изменения.
"За этот период произошло значительное увеличение стоимости жизни, рост цен на товары и услуги, а также изменение процентных ставок по депозитам. Кроме того, возросло количество граждан, размещающих свои сбережения в банках, что делает актуальным вопрос повышения защиты их интересов при наступлении страховых случаев", - сказано в пояснительной записке.
По мнению авторов законопроекта, его принятие будет способствовать повышению доверия граждан к банковской системе, так как увеличит гарантии сохранности их средств. Повышение суммы страхового возмещения также создаст дополнительные стимулы для привлечения средств в банки, что положительно скажется на развитии финансового сектора России, заключается в документе.
#Отделение Альфа-банка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
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