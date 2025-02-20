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Воспитавшая шестерых детей рассказала, как попала под удар дронов ВСУ

Воспитавшая шестерых детей рассказала, как попала под удар дронов ВСУ - 20.02.2025, ПРАЙМ

Воспитавшая шестерых детей рассказала, как попала под удар дронов ВСУ

Воспитывающая шестерых детей Юлия Перепелкина рассказала, как попала под удар дронов ВСУ, когда пыталась доехать до своего дома в селе Александровка... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T05:18+0300

2025-02-20T05:18+0300

2025-02-20T05:18+0300

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КУРСК, 20 фев – ПРАЙМ. Воспитывающая шестерых детей Юлия Перепелкина рассказала, как попала под удар дронов ВСУ, когда пыталась доехать до своего дома в селе Александровка Кореневского района Курской области. "У меня шесть детей… Я первый раз проехала (в село Александровка - ред.) – нормально. Второй раз проехала – в меня попала "Баба-Яга", и попал дрон. Я целая осталась", - рассказала женщина на встрече с переселенцами из приграничья. По ее словам, большинство домов в Александровке уничтожены в результате обстрелов ВСУ. "У нас сейчас там домов нету, мой дом, и там, получается, соседки. Все (остальные - ред.) побиты дома, все разбиты, все сожжены", - добавила она. "Баба-Яга" - украинский тяжелый дрон. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 61 тысячи военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.

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общество , россия, рф, владимир путин, валерий герасимов, всу, вс рф, минобороны рф