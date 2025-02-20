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Лавров прибыл в ЮАР для участия во встрече глав МИД "Большой двадцатки" - 20.02.2025, ПРАЙМ
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Лавров прибыл в ЮАР для участия во встрече глав МИД "Большой двадцатки"
Лавров прибыл в ЮАР для участия во встрече глав МИД "Большой двадцатки" - 20.02.2025, ПРАЙМ
Лавров прибыл в ЮАР для участия во встрече глав МИД "Большой двадцатки"
Сергей Лавров, глава Министерства иностранных дел Российской Федерации, прибыл в Йоханнесбург для участия в совещании министров иностранных дел стран "Большой... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T08:23+0300
2025-02-20T08:23+0300
политика
мировая экономика
бразилия
юар
сергей лавров
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ЙОХАННЕСБУРГ, 20 фев - ПРАЙМ. Сергей Лавров, глава Министерства иностранных дел Российской Федерации, прибыл в Йоханнесбург для участия в совещании министров иностранных дел стран "Большой двадцатки" (G20), которое состоится 20-21 февраля в этом южноафриканском городе, сообщает корреспондент РИА Новости.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что Лавров выступит на пленарных заседаниях, где представит подробный анализ текущей международной обстановки. Кроме того, планируются двусторонние встречи Лаврова с другими министрами иностранных дел в рамках этого мероприятия.Южно-Африканская Республика приняла председательство в "Большой двадцатке" 1 декабря прошлого года от Бразилии, и в конце ноября передаст его Соединенным Штатам Америки. Девизом председательства ЮАР является "Солидарность, равенство и устойчивое развитие".
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мировая экономика, бразилия, юар, сергей лавров, мария захарова, мид
Политика, Мировая экономика, БРАЗИЛИЯ, ЮАР, Сергей Лавров, Мария Захарова, МИД
08:23 20.02.2025
 
Лавров прибыл в ЮАР для участия во встрече глав МИД "Большой двадцатки"

Лавров прибыл в ЮАР для участия во встрече глав МИД G20

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРоссия -Африка. Первое пленарное заседание министерской конференции
Россия -Африка. Первое пленарное заседание министерской конференции - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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ЙОХАННЕСБУРГ, 20 фев - ПРАЙМ. Сергей Лавров, глава Министерства иностранных дел Российской Федерации, прибыл в Йоханнесбург для участия в совещании министров иностранных дел стран "Большой двадцатки" (G20), которое состоится 20-21 февраля в этом южноафриканском городе, сообщает корреспондент РИА Новости.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что Лавров выступит на пленарных заседаниях, где представит подробный анализ текущей международной обстановки. Кроме того, планируются двусторонние встречи Лаврова с другими министрами иностранных дел в рамках этого мероприятия.
Южно-Африканская Республика приняла председательство в "Большой двадцатке" 1 декабря прошлого года от Бразилии, и в конце ноября передаст его Соединенным Штатам Америки. Девизом председательства ЮАР является "Солидарность, равенство и устойчивое развитие".
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ПолитикаМировая экономикаБРАЗИЛИЯЮАРСергей ЛавровМария ЗахароваМИД
 
 
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