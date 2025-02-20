https://1prime.ru/20250220/vstrecha-855090353.html

Лавров прибыл в ЮАР для участия во встрече глав МИД "Большой двадцатки"

Лавров прибыл в ЮАР для участия во встрече глав МИД "Большой двадцатки" - 20.02.2025, ПРАЙМ

Лавров прибыл в ЮАР для участия во встрече глав МИД "Большой двадцатки"

Сергей Лавров, глава Министерства иностранных дел Российской Федерации, прибыл в Йоханнесбург для участия в совещании министров иностранных дел стран "Большой... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T08:23+0300

2025-02-20T08:23+0300

2025-02-20T08:23+0300

политика

мировая экономика

бразилия

юар

сергей лавров

мария захарова

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0a/852718521_0:0:3253:1830_1920x0_80_0_0_70b011a8258233aeefa5337dac2ab155.jpg

ЙОХАННЕСБУРГ, 20 фев - ПРАЙМ. Сергей Лавров, глава Министерства иностранных дел Российской Федерации, прибыл в Йоханнесбург для участия в совещании министров иностранных дел стран "Большой двадцатки" (G20), которое состоится 20-21 февраля в этом южноафриканском городе, сообщает корреспондент РИА Новости.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что Лавров выступит на пленарных заседаниях, где представит подробный анализ текущей международной обстановки. Кроме того, планируются двусторонние встречи Лаврова с другими министрами иностранных дел в рамках этого мероприятия.Южно-Африканская Республика приняла председательство в "Большой двадцатке" 1 декабря прошлого года от Бразилии, и в конце ноября передаст его Соединенным Штатам Америки. Девизом председательства ЮАР является "Солидарность, равенство и устойчивое развитие".

https://1prime.ru/20250219/posolstva-855064656.html

бразилия

юар

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, бразилия, юар, сергей лавров, мария захарова, мид