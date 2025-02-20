https://1prime.ru/20250220/vstrecha-855090353.html
Лавров прибыл в ЮАР для участия во встрече глав МИД "Большой двадцатки"
Лавров прибыл в ЮАР для участия во встрече глав МИД "Большой двадцатки" - 20.02.2025, ПРАЙМ
Лавров прибыл в ЮАР для участия во встрече глав МИД "Большой двадцатки"
Сергей Лавров, глава Министерства иностранных дел Российской Федерации, прибыл в Йоханнесбург для участия в совещании министров иностранных дел стран "Большой... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T08:23+0300
2025-02-20T08:23+0300
2025-02-20T08:23+0300
политика
мировая экономика
бразилия
юар
сергей лавров
мария захарова
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0a/852718521_0:0:3253:1830_1920x0_80_0_0_70b011a8258233aeefa5337dac2ab155.jpg
ЙОХАННЕСБУРГ, 20 фев - ПРАЙМ. Сергей Лавров, глава Министерства иностранных дел Российской Федерации, прибыл в Йоханнесбург для участия в совещании министров иностранных дел стран "Большой двадцатки" (G20), которое состоится 20-21 февраля в этом южноафриканском городе, сообщает корреспондент РИА Новости.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что Лавров выступит на пленарных заседаниях, где представит подробный анализ текущей международной обстановки. Кроме того, планируются двусторонние встречи Лаврова с другими министрами иностранных дел в рамках этого мероприятия.Южно-Африканская Республика приняла председательство в "Большой двадцатке" 1 декабря прошлого года от Бразилии, и в конце ноября передаст его Соединенным Штатам Америки. Девизом председательства ЮАР является "Солидарность, равенство и устойчивое развитие".
https://1prime.ru/20250219/posolstva-855064656.html
бразилия
юар
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0a/852718521_394:0:3125:2048_1920x0_80_0_0_213a7e506f7ab0a5d81b55c13e483081.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, бразилия, юар, сергей лавров, мария захарова, мид
Политика, Мировая экономика, БРАЗИЛИЯ, ЮАР, Сергей Лавров, Мария Захарова, МИД
Лавров прибыл в ЮАР для участия во встрече глав МИД "Большой двадцатки"
Лавров прибыл в ЮАР для участия во встрече глав МИД G20