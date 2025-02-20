Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мобилизованный украинец рассказал о зарплатах в ВСУ - 20.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250220/vsu-855119005.html
Мобилизованный украинец рассказал о зарплатах в ВСУ
Мобилизованный украинец рассказал о зарплатах в ВСУ - 20.02.2025, ПРАЙМ
Мобилизованный украинец рассказал о зарплатах в ВСУ
Мобилизованный в Киеве водитель экскаватора, сбежавший из лагеря обучения НАТО в Великобритании, рассказал РИА Новости, что получал на своем автопредприятии в... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T22:27+0300
2025-02-20T22:27+0300
экономика
всу
зарплата
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/05/841240535_0:0:4000:2251_1920x0_80_0_0_59cd42a7b0aeb2813df0c12b2086c089.jpg
ДОНЕЦК, 20 фев - ПРАЙМ. Мобилизованный в Киеве водитель экскаватора, сбежавший из лагеря обучения НАТО в Великобритании, рассказал РИА Новости, что получал на своем автопредприятии в два раза больше, чем в первые месяцы службы в ВСУ. "За мой первый месяц нахождения в ВСУ я получил 20 тысяч гривен (примерно 480 долларов - ред.)... Это самый минимум. Для Киева это ничего. Ты только за квартиру платишь 10-15 тысяч (240-360 долларов - ред.). Это только за жилье, а там еще за услуги 1,5-2 тысячи гривен (36-48 долларов). Это даже не прожиточный минимум", - рассказал он. По его словам, когда он работал на автопредприятии, управляя тяжелой строительной техникой, он получал около 40 тысяч гривен (960 долларов), а работая дальнобойщиком зарплата часто превышала 80 тысяч гривен.
https://1prime.ru/20250219/svo-855068273.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/05/841240535_342:0:3899:2668_1920x0_80_0_0_b297f1cf2eca2be7d91f127353cf2b4c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
всу, зарплата
Экономика, ВСУ, зарплата
22:27 20.02.2025
 
Мобилизованный украинец рассказал о зарплатах в ВСУ

Мобилизованный украинец: зарплата в ВСУ меньше, чем у экскаваторщика

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДОНЕЦК, 20 фев - ПРАЙМ. Мобилизованный в Киеве водитель экскаватора, сбежавший из лагеря обучения НАТО в Великобритании, рассказал РИА Новости, что получал на своем автопредприятии в два раза больше, чем в первые месяцы службы в ВСУ.
"За мой первый месяц нахождения в ВСУ я получил 20 тысяч гривен (примерно 480 долларов - ред.)... Это самый минимум. Для Киева это ничего. Ты только за квартиру платишь 10-15 тысяч (240-360 долларов - ред.). Это только за жилье, а там еще за услуги 1,5-2 тысячи гривен (36-48 долларов). Это даже не прожиточный минимум", - рассказал он.
Артиллеристы бригады имени Александра Невского на Волчанском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
"Вышли не все". Подразделения ВСУ попали в окружение в андреевском "мешке"
Вчера, 15:57
По его словам, когда он работал на автопредприятии, управляя тяжелой строительной техникой, он получал около 40 тысяч гривен (960 долларов), а работая дальнобойщиком зарплата часто превышала 80 тысяч гривен.
 
ЭкономикаВСУзарплата
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала