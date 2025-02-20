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Мобилизованный украинец рассказал о зарплатах в ВСУ

Мобилизованный украинец рассказал о зарплатах в ВСУ - 20.02.2025, ПРАЙМ

Мобилизованный украинец рассказал о зарплатах в ВСУ

Мобилизованный в Киеве водитель экскаватора, сбежавший из лагеря обучения НАТО в Великобритании, рассказал РИА Новости, что получал на своем автопредприятии в... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T22:27+0300

2025-02-20T22:27+0300

2025-02-20T22:27+0300

экономика

всу

зарплата

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ДОНЕЦК, 20 фев - ПРАЙМ. Мобилизованный в Киеве водитель экскаватора, сбежавший из лагеря обучения НАТО в Великобритании, рассказал РИА Новости, что получал на своем автопредприятии в два раза больше, чем в первые месяцы службы в ВСУ. "За мой первый месяц нахождения в ВСУ я получил 20 тысяч гривен (примерно 480 долларов - ред.)... Это самый минимум. Для Киева это ничего. Ты только за квартиру платишь 10-15 тысяч (240-360 долларов - ред.). Это только за жилье, а там еще за услуги 1,5-2 тысячи гривен (36-48 долларов). Это даже не прожиточный минимум", - рассказал он. По его словам, когда он работал на автопредприятии, управляя тяжелой строительной техникой, он получал около 40 тысяч гривен (960 долларов), а работая дальнобойщиком зарплата часто превышала 80 тысяч гривен.

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всу, зарплата