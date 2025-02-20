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СМИ рассказали, кому Зеленский может проиграть на выборах

СМИ рассказали, кому Зеленский может проиграть на выборах - 20.02.2025, ПРАЙМ

СМИ рассказали, кому Зеленский может проиграть на выборах

Владимир Зеленский в случае проведения выборов на Украине проиграет бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному, сообщает журнал Economist со ссылкой на попавший в... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T10:42+0300

2025-02-20T10:42+0300

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политика

украина

владимир зеленский

валерий залужный

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский в случае проведения выборов на Украине проиграет бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному, сообщает журнал Economist со ссылкой на попавший в его распоряжение опрос общественного мнения. Как отмечает журнал, многие жители Украины недовольны Зеленским. "В то время как Зеленский остается самым популярным нынешним политиком на Украине, на будущих выборах он проиграет... Залужному с 30% голосов против его 65%", - говорится в публикации. При этом, как отмечают источники, Зеленский вместо стремления получить более широкую поддержку все больше делает упор на самых близких его сторонников. "Нет никого, кто готов сказать ему "нет", и он совершает ошибки", - пожаловался один из источников. Ранее президент США Дональд Трамп разместил пост, в котором назвал Зеленского "диктатором без выборов", он также поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По словам американского лидера, рейтинг Владимира Зеленского опустился до 4%. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.

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украина, владимир зеленский, валерий залужный