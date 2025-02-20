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Х5 Group вырвался в лидеры онлайн-продаж

Х5 Group вырвался в лидеры онлайн-продаж - 20.02.2025, ПРАЙМ

Х5 Group вырвался в лидеры онлайн-продаж

Х5 Group стала лидером рынка по объёму онлайн-продаж товаров повседневного спроса по итогам четвертого квартала 2024 года, сообщает аналитическое агентство... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T10:30+0300

2025-02-20T10:30+0300

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Х5 Group стала лидером рынка по объёму онлайн-продаж товаров повседневного спроса по итогам четвертого квартала 2024 года, сообщает аналитическое агентство "INFOLine". Оборот за этот период достиг 67,6 млрд рублей, увеличившись на 48,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество заказов достигло 37,3 миллиона. Вторую позицию занял сервис доставки продуктов "Самокат" с оборотом в 66,2 миллиарда рублей в четвертом квартале 2024, по данным INFOLine.Лидерство стало возможным благодаря долгосрочной стратегии развития онлайн-канала, отмечают в X5. Среди факторов, которые способствовали достижению результатов X5 Digital: ставка на омниканальность, расширение географии присутствия сервиса доставки и улучшение его качества, открытие объединенных дарксторов с уникальным ассортиментом и развитие функционала онлайн-витрин торговых сетей.Управляющий директор X5 Digital Сергей Паньков отметил, что выход компании в лидеры – это важный этап развития онлайн-направления: "Мы видим своей миссией развитие услуги экспресс-доставки продуктов питания, внедрение инновационных решений и передовых технологий, автоматизацию сборки и последней мили, а также расширение предложений для наших клиентов – в том числе, в стратегическом для нас направлении готовой еды".По словам генерального директора "INFOLine-Аналитики" Михаила Бурмистрова, сильную динамику Х5 можно объяснить достижением экономически эффективной модели в продуктовом онлайне за счет реализации комплекса мероприятий. В первую очередь, это централизация управления онлайн-продажами на базе X5 Digital, что позволило одновременно сочетать гибкость коммерческой политики автономных торговых сетей и консолидировать онлайн-операции."Кроме того, значительное усиление фокуса на развитии в регионах. Уровень сервиса, который предоставляют в регионах "Пятерочка" и "Перекресток" с учетом доставки в пределах часа сильно драйвит продажи, и ряд покупателей в регионах, которые ранее покупали продовольственные товары на маркетплейсах, начали переориентироваться на покупки в Х5", - добавил Бурмистров.По его оценке, в 2025 году Х5 смогут сохранить лидерство. Важным драйвером роста станет расширение операций на дарксторах, автоматизация и роботизация сборки и доставки, а также развитие продаж готовой еды.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, x5 retail group, infoline