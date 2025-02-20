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Выручка "Яндекса" впервые превысила триллион рублей
Выручка "Яндекса" впервые превысила триллион рублей - 20.02.2025, ПРАЙМ
Выручка "Яндекса" впервые превысила триллион рублей
Выручка МКПАО "Яндекс" по итогам 2024 года впервые в истории компании превысила 1 триллион рублей, рост составил 37%, показатель скорректированной чистой... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T10:28+0300
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Выручка МКПАО "Яндекс" по итогам 2024 года впервые в истории компании превысила 1 триллион рублей, рост составил 37%, показатель скорректированной чистой прибыли за это время увеличился почти в 2 раза, до 100,9 миллиарда рублей, говорится в отчете компании по МСФО. "Общая выручка за год выросла на 37%, составив 1 095 миллиарда рублей (впервые в истории выше 1 триллиона рублей). … Скорректированная чистая прибыль за год выросла на 94%, до 100,9 миллиарда рублей. В 4 квартале – 31,5 миллиарда рублей (+85%)", - говорится в отчете. Скорректированная EBITDA за год выросла на 56%, до 188,6 миллиарда рублей. Рентабельность составила 17,2%, увеличившись на 2,1 процентного пункта. В свою очередь в четвертом квартале скорректированная EBITDA выросла на 24%, до 48,7 миллиарда рублей. По итогам четвертого квартала 2024 года выручка компании увеличилась на 37% год к году, до 340,1 миллиарда рублей, а скорректированная чистая прибыль - на 85%, до 31,5 миллиарда рублей. Скорректированный показатель EBITDA составил 48,7 миллиарда рублей, увеличившись на 24%, а рентабельность по этому показателю снизилась на 1,5 процентного пункта, до 14,3%. Число основного персонала в четвертом квартале выросло на 3,8 тысячи человек, или на 15%, составив 29 тысяч человек. Общая численность персонала "Яндекса" в 2024 году выросла на 14%, до 96,6 тысячи человек. Нидерландская Yandex N.V. в феврале 2024 года объявила о продаже основного бизнеса "Яндекса" за 475 миллиардов рублей консорциуму российских частных инвесторов. В мае был завершен первый этап, в рамках которого новой головной компанией группы стало МКПАО "Яндекс", а около 68% его акций приобрел "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Позже компания сообщила, что Yandex N.V. закрыла сделку и полностью вышла из состава акционеров группы.
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финансы, яндекс
Экономика, Финансы, Яндекс
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Выручка МКПАО "Яндекс" по итогам 2024 года впервые в истории компании превысила 1 триллион рублей, рост составил 37%, показатель скорректированной чистой прибыли за это время увеличился почти в 2 раза, до 100,9 миллиарда рублей, говорится в отчете компании по МСФО.
"Общая выручка за год выросла на 37%, составив 1 095 миллиарда рублей (впервые в истории выше 1 триллиона рублей). … Скорректированная чистая прибыль за год выросла на 94%, до 100,9 миллиарда рублей. В 4 квартале – 31,5 миллиарда рублей (+85%)", - говорится в отчете.
Скорректированная EBITDA за год выросла на 56%, до 188,6 миллиарда рублей. Рентабельность составила 17,2%, увеличившись на 2,1 процентного пункта. В свою очередь в четвертом квартале скорректированная EBITDA выросла на 24%, до 48,7 миллиарда рублей.
По итогам четвертого квартала 2024 года выручка компании увеличилась на 37% год к году, до 340,1 миллиарда рублей, а скорректированная чистая прибыль - на 85%, до 31,5 миллиарда рублей. Скорректированный показатель EBITDA составил 48,7 миллиарда рублей, увеличившись на 24%, а рентабельность по этому показателю снизилась на 1,5 процентного пункта, до 14,3%.
Число основного персонала в четвертом квартале выросло на 3,8 тысячи человек, или на 15%, составив 29 тысяч человек. Общая численность персонала "Яндекса" в 2024 году выросла на 14%, до 96,6 тысячи человек.
Нидерландская Yandex N.V. в феврале 2024 года объявила о продаже основного бизнеса "Яндекса" за 475 миллиардов рублей консорциуму российских частных инвесторов. В мае был завершен первый этап, в рамках которого новой головной компанией группы стало МКПАО "Яндекс", а около 68% его акций приобрел "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Позже компания сообщила, что Yandex N.V. закрыла сделку и полностью вышла из состава акционеров группы.
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