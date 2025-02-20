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Курс юаня на Мосбирже сползает к 12 рублям - 20.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250220/yuan-855114816.html
Курс юаня на Мосбирже сползает к 12 рублям
Курс юаня на Мосбирже сползает к 12 рублям - 20.02.2025, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже сползает к 12 рублям
Курс рубля против юаня на Московской бирже в четверг ощутимо повышается вторую сессию подряд: курс китайской валюты сползает к ключевому уровню 12 рублей,... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T18:24+0300
2025-02-20T18:24+0300
экономика
мосбиржа
торги
юань
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля против юаня на Московской бирже в четверг ощутимо повышается вторую сессию подряд: курс китайской валюты сползает к ключевому уровню 12 рублей, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.52 мск снижался на 29 копеек, до 12,07 рубля. Снижение составило 2,4%. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,03-12,32 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 6,1 миллиарда юаней, что ниже аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 89,88 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,447 против 7,284 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 2,2%. На форексе доллар торгуется по 87,53 рубля. РУБЛЬ НА ПОДЪЕМЕ ВТОРОЙ ДЕНЬ ПОДРЯД Рубль против юаня в четверг уверенно растет на Мосбирже вторую торговую сессию подряд. Курс юаня направляется к ключевой отметке 12 рублей. "Предложение иностранной валюты по-прежнему избыточно. Это обусловлено приближением пика фискальных платежей экспортеров 25 и 28 февраля, а также вступлением 27 февраля в силу санкции США против российского нефтегазового сектора. К этой дате некоторые попавшие в санкционный список компании могут конвертировать большие объемы инвалюты в рубли, что усиливает ее продажу", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка составляет -0,65% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,26% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.52 мск росла на 0,6%, до 76,5 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,4%, до 106,8 пункта. ПРОГНОЗЫ Ориентиры для курса доллара, евро и юаня на завершение сессии четверга: 87–92 рубля, 90–96 рубля и 11,7–12,6 рубля соответственно, прогнозирует Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Курс юаня пробил ближайшую поддержку 12,13 рубля и нацелился на круглый уровень 12 рублей, считает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "В случае закрепления под ним серьезным техническим препятствием для снижения курса может выступить восьмимесячный минимум 11,62 рубля", - добавляет он.
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мосбиржа, торги, юань
Экономика, Мосбиржа, Торги, юань
18:24 20.02.2025
 
Курс юаня на Мосбирже сползает к 12 рублям

Мосбиржа: Рубль растет против юаня второй день подряд - курс сползает к 12 руб

Россия не видит угрозы в планах Китая шире использовать юань для расчетов в ШОС – С.Приходько
Россия не видит угрозы в планах Китая шире использовать юань для расчетов в ШОС – С.Приходько
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля против юаня на Московской бирже в четверг ощутимо повышается вторую сессию подряд: курс китайской валюты сползает к ключевому уровню 12 рублей, следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.52 мск снижался на 29 копеек, до 12,07 рубля. Снижение составило 2,4%. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,03-12,32 рубля.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 6,1 миллиарда юаней, что ниже аналогичного показателя предыдущей сессии.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 89,88 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,447 против 7,284 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 2,2%. На форексе доллар торгуется по 87,53 рубля.
РУБЛЬ НА ПОДЪЕМЕ ВТОРОЙ ДЕНЬ ПОДРЯД
Рубль против юаня в четверг уверенно растет на Мосбирже вторую торговую сессию подряд. Курс юаня направляется к ключевой отметке 12 рублей.
"Предложение иностранной валюты по-прежнему избыточно. Это обусловлено приближением пика фискальных платежей экспортеров 25 и 28 февраля, а также вступлением 27 февраля в силу санкции США против российского нефтегазового сектора. К этой дате некоторые попавшие в санкционный список компании могут конвертировать большие объемы инвалюты в рубли, что усиливает ее продажу", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Юаневая ставка денежного рынка составляет -0,65% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,26% на предыдущих торгах.
Внешние рыночные факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.52 мск росла на 0,6%, до 76,5 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,4%, до 106,8 пункта.
ПРОГНОЗЫ
Ориентиры для курса доллара, евро и юаня на завершение сессии четверга: 87–92 рубля, 90–96 рубля и 11,7–12,6 рубля соответственно, прогнозирует Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
Курс юаня пробил ближайшую поддержку 12,13 рубля и нацелился на круглый уровень 12 рублей, считает Бабин из "БКС Мир инвестиций".
"В случае закрепления под ним серьезным техническим препятствием для снижения курса может выступить восьмимесячный минимум 11,62 рубля", - добавляет он.
 
ЭкономикаМосбиржаТоргиюань
 
 
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