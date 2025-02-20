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Захарова ответила на слова Макрона о гаранте мира в Европе - 20.02.2025, ПРАЙМ
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Захарова ответила на слова Макрона о гаранте мира в Европе
Захарова ответила на слова Макрона о гаранте мира в Европе - 20.02.2025, ПРАЙМ
Захарова ответила на слова Макрона о гаранте мира в Европе
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила недоумение относительно заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он является... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T09:30+0300
2025-02-20T09:32+0300
политика
общество
европа
мид рф
мария захарова
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила недоумение относительно заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он является гарантом по обеспечению мира и безопасности в Европе, в то время как ранее Владимир Зеленский говорил, что он является лидером любых переговоров по данной тематике. В среду Макрон по итогам второго экстренного саммита ряда лидеров ЕС и Канады по Украине в Париже написал в Х: "Мы желаем мира на Украине, который будет прочным и долгосрочным. Мы поддерживаем Украину и возьмем на себя все обязанности по обеспечению мира и безопасности в Европе. Это фундаментальный интерес Франции, и я являюсь его гарантом". "А как быть с тем, что неделю назад Зеленский заявил: "Я лидер любых переговоров"? Все эти годы он утверждал, что защищает Европу. И никто его в ЕС не поправил, наоборот, денег давали на обеспечение собственной безопасности. Вот и думай теперь, кто главнее: "гарант Макрон" или "лидер любых переговоров Зеленский". Призрак наполеонизма бродит по Европе", - написала Захарова в своём телеграм-канале.
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общество , европа, мид рф, мария захарова
Политика, Общество , ЕВРОПА, МИД РФ, Мария Захарова
09:30 20.02.2025 (обновлено: 09:32 20.02.2025)
 
Захарова ответила на слова Макрона о гаранте мира в Европе

Захарова удивилась словам Макрона о том, что он является гарантом мира в Европе

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезентация учебников, изданных к 90-летию Дипакадемии МИД России
Презентация учебников, изданных к 90-летию Дипакадемии МИД России - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила недоумение относительно заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он является гарантом по обеспечению мира и безопасности в Европе, в то время как ранее Владимир Зеленский говорил, что он является лидером любых переговоров по данной тематике.
В среду Макрон по итогам второго экстренного саммита ряда лидеров ЕС и Канады по Украине в Париже написал в Х: "Мы желаем мира на Украине, который будет прочным и долгосрочным. Мы поддерживаем Украину и возьмем на себя все обязанности по обеспечению мира и безопасности в Европе. Это фундаментальный интерес Франции, и я являюсь его гарантом".
"А как быть с тем, что неделю назад Зеленский заявил: "Я лидер любых переговоров"? Все эти годы он утверждал, что защищает Европу. И никто его в ЕС не поправил, наоборот, денег давали на обеспечение собственной безопасности. Вот и думай теперь, кто главнее: "гарант Макрон" или "лидер любых переговоров Зеленский". Призрак наполеонизма бродит по Европе", - написала Захарова в своём телеграм-канале.
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ПолитикаОбществоЕВРОПАМИД РФМария Захарова
 
 
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