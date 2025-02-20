https://1prime.ru/20250220/zakharova-855092449.html

Захарова ответила на слова Макрона о гаранте мира в Европе

Захарова ответила на слова Макрона о гаранте мира в Европе - 20.02.2025, ПРАЙМ

Захарова ответила на слова Макрона о гаранте мира в Европе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила недоумение относительно заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он является... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T09:30+0300

2025-02-20T09:30+0300

2025-02-20T09:32+0300

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мария захарова

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила недоумение относительно заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он является гарантом по обеспечению мира и безопасности в Европе, в то время как ранее Владимир Зеленский говорил, что он является лидером любых переговоров по данной тематике. В среду Макрон по итогам второго экстренного саммита ряда лидеров ЕС и Канады по Украине в Париже написал в Х: "Мы желаем мира на Украине, который будет прочным и долгосрочным. Мы поддерживаем Украину и возьмем на себя все обязанности по обеспечению мира и безопасности в Европе. Это фундаментальный интерес Франции, и я являюсь его гарантом". "А как быть с тем, что неделю назад Зеленский заявил: "Я лидер любых переговоров"? Все эти годы он утверждал, что защищает Европу. И никто его в ЕС не поправил, наоборот, денег давали на обеспечение собственной безопасности. Вот и думай теперь, кто главнее: "гарант Макрон" или "лидер любых переговоров Зеленский". Призрак наполеонизма бродит по Европе", - написала Захарова в своём телеграм-канале.

https://1prime.ru/20250218/peregovory-855045628.html

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общество , европа, мид рф, мария захарова