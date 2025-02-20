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В Госдуме решили усилить наказание за продажу немаркированного алкоголя

В Госдуме решили усилить наказание за продажу немаркированного алкоголя - 20.02.2025, ПРАЙМ

В Госдуме решили усилить наказание за продажу немаркированного алкоголя

В Госдуму внесён законопроект, ужесточающий ответственность за производство, хранение, перевозку в целях сбыта или продажу немаркированной алкогольной... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T19:26+0300

2025-02-20T19:26+0300

2025-02-20T19:26+0300

экономика

госдума

законопроект

алкоголь

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. В Госдуму внесён законопроект, ужесточающий ответственность за производство, хранение, перевозку в целях сбыта или продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке, а также немаркированных табачных изделий, документ доступен в думской базе данных. "В связи с этим предлагается повысить ответственность за совершение преступлений, предусмотренных частями пятой и шестой статьи 1711 УК РФ", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. За производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или продажу немаркированной алкогольной продукции, а также табачных изделий без маркировки, совершенные в крупном размере, предлагается увеличить санкцию с лишения свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 120 тысяч рублей до лишения свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 200 тысяч рублей, отмечается в пояснительной записке. "Вышеуказанные деяния, совершенные: а) группой лиц по предварительному сговору организованной группой; б) в особо крупном размере (предлагается наказывать) - штраф в размере от одного миллиона до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет; принудительные работы на срок до пяти лет; лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо без такового", - сказано в документе.

https://1prime.ru/20250214/alkogol-854932590.html

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госдума, законопроект, алкоголь