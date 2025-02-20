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Минфин пояснил нюансы заключения контрактов на госзакупки
Минфин пояснил нюансы заключения контрактов на госзакупки - 20.02.2025, ПРАЙМ
Минфин пояснил нюансы заключения контрактов на госзакупки
Минфин РФ подготовил информационное письмо, в котором разъяснил вопросы заключения контрактов на госзакупки в письменной форме, сообщается в Telegram-канале... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T11:56+0300
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Минфин РФ подготовил информационное письмо, в котором разъяснил вопросы заключения контрактов на госзакупки в письменной форме, сообщается в Telegram-канале министерства. "Ведомство подготовило информационное письмо о заключении контрактов по 44-ФЗ (закон о контрактной системе в сфере госзакупок в РФ - ред.). Документ содержит позицию министерства о форме заключения контракта, в том числе в отдельных случаях закупок у единственного поставщика", - говорится в сообщении. Как поясняет Минфин, контракт является договором, заключенным в письменной форме. При этом в отдельных случаях закупок у единственного поставщика контракт может быть заключен в простой письменной форме в соответствии с Гражданским кодексом, таким образом устная форма контракта исключается. "Кассовые и товарные чеки в случае розничной купли-продажи при закупке у единственного поставщика являются контрактами, заключенными в простой письменной форме, и должны содержать идентификационный код закупки, который заказчик указывает самостоятельно", - отмечается в сообщении. Заказчик может осуществлять закупку через подотчетное лицо наличными деньгами на расходы по осуществлению деятельности заказчика. "В этом случае приложенный к авансовому отчету подотчетного лица документ, подтверждающий совершенные им соответствующие расходы, также является контрактом, заключенным в простой письменной форме", - отметили в Минфине.
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Минфин пояснил нюансы заключения контрактов на госзакупки
Минфин ответил на вопросы о заключении контрактов на госзакупки
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Минфин РФ подготовил информационное письмо, в котором разъяснил вопросы заключения контрактов на госзакупки в письменной форме, сообщается в Telegram-канале министерства.
"Ведомство подготовило информационное письмо о заключении контрактов по 44-ФЗ (закон о контрактной системе в сфере госзакупок в РФ - ред.). Документ содержит позицию министерства о форме заключения контракта, в том числе в отдельных случаях закупок у единственного поставщика", - говорится в сообщении.
Как поясняет Минфин, контракт является договором, заключенным в письменной форме. При этом в отдельных случаях закупок у единственного поставщика контракт может быть заключен в простой письменной форме в соответствии с Гражданским кодексом, таким образом устная форма контракта исключается.
"Кассовые и товарные чеки в случае розничной купли-продажи при закупке у единственного поставщика являются контрактами, заключенными в простой письменной форме, и должны содержать идентификационный код закупки, который заказчик указывает самостоятельно", - отмечается в сообщении.
Заказчик может осуществлять закупку через подотчетное лицо наличными деньгами на расходы по осуществлению деятельности заказчика. "В этом случае приложенный к авансовому отчету подотчетного лица документ, подтверждающий совершенные им соответствующие расходы, также является контрактом, заключенным в простой письменной форме", - отметили в Минфине.
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