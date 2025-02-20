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"Чтоб мир нас не прикончил". Economist заявил о новом фронте против Украины

"Чтоб мир нас не прикончил". Economist заявил о новом фронте против Украины - 20.02.2025, ПРАЙМ

"Чтоб мир нас не прикончил". Economist заявил о новом фронте против Украины

Против Украины открылся новый фронт, на этот раз, неожиданно, с Запада. Об этом рассказывается в публикации принадлежащего семейству Ротшильдов журнала The... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T17:14+0300

2025-02-20T17:14+0300

2025-02-20T17:45+0300

политика

запад

владимир зеленский

дональд трамп

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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Против Украины открылся новый фронт, на этот раз, неожиданно, с Запада. Об этом рассказывается в публикации принадлежащего семейству Ротшильдов журнала The Economist. "Теперь открылся новый фронт, на этот раз, неожиданно, с Запада", – заявляют авторы статьи.Этот тезис богато иллюстрируется в материале недавними заявлениями и решениями как президента США Дональда Трампа и его команды, так и комментариями Владимира Зеленского и высокопоставленных украинских чиновников.В частности, упоминается, что Трамп охарактеризовал главу киевского режима как "диктатора без выборов", и при этом испытывает "очевидное желание реабилитировать Кремль", налаживая отношения с Россией и лично с ее президентом Владимиром Путиным, что, безусловно, "шокировало киевский политикум".Приводится и пронизанное "предчувствием беды", как считают авторы статьи, высказывание неназываемого высокопоставленного депутата от партии Зеленского "Слуга народа": "Мы поняли, до какой степени российские нарративы укоренились в Америке"."Мир необходим… Нам нужен мир. Вопрос в том, чтобы в то же время мир нас не прикончил", — цитируется другой, но тоже неназываемый высокопоставленный украинский политик.Особое место в статье отводится рычагам давления, с помощью которых Белый дом может добиться от Зеленского согласия на удобную для американцев сделку с Россией. Так, указывается, что Трамп "может - и, скорее всего, сделает это — сократить или прекратить военную помощь", в одностороннем порядке отменить санкции в отношении Российской Федерации, а также сократить для Украины и такую "жизненно важную поддержку", как целеуказание в реальном времени и использование Starlink - "основы связи Украины на поле боя".При этом в заключение в статье утверждается, что "теоретически Украина может продолжать борьбу вопреки сделке с Трампом" и в то же время говорится, что война в наибольшей степени жестока по отношению к "более бедным и малочисленным украинцам".

https://1prime.ru/20250220/zelenskiy-855107062.html

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запад, владимир зеленский, дональд трамп