https://1prime.ru/20250220/zelenskij-855088508.html

СМИ: Зеленский сделает все ради власти, чтобы удержать власть

СМИ: Зеленский сделает все ради власти, чтобы удержать власть - 20.02.2025, ПРАЙМ

СМИ: Зеленский сделает все ради власти, чтобы удержать власть

Неназванный бывший украинский министр считает, что Владимир Зеленский сделает все ради власти, тем самым ухудшив позиции Киева на переговорах, сообщает... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T06:07+0300

2025-02-20T06:07+0300

2025-02-20T06:07+0300

мировая экономика

экономика

общество

киев

сша

украина

владимир зеленский

дональд трамп

politico

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855088508.jpg?1740020822

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Неназванный бывший украинский министр считает, что Владимир Зеленский сделает все ради власти, тем самым ухудшив позиции Киева на переговорах, сообщает европейское издание газеты Politico. В среду президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов". Он добавил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, затем выпрашивал у США деньги для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента. "Трамп и (президент России Владимир - ред.) Путин хотят, чтобы Зеленский ушел - их сближение вызывает беспокойство... А зная, что они хотят, чтобы он ушел, Зеленский сделает все, чтобы удержать власть, что еще больше ухудшит дипломатическое положение Украины", - цитирует издание слова неназванного экс-министра. Путин ранее заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.

киев

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , киев, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, politico