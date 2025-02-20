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СМИ: Зеленский сделает все ради власти, чтобы удержать власть - 20.02.2025, ПРАЙМ
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СМИ: Зеленский сделает все ради власти, чтобы удержать власть
СМИ: Зеленский сделает все ради власти, чтобы удержать власть - 20.02.2025, ПРАЙМ
СМИ: Зеленский сделает все ради власти, чтобы удержать власть
Неназванный бывший украинский министр считает, что Владимир Зеленский сделает все ради власти, тем самым ухудшив позиции Киева на переговорах, сообщает... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T06:07+0300
2025-02-20T06:07+0300
мировая экономика
экономика
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дональд трамп
politico
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Неназванный бывший украинский министр считает, что Владимир Зеленский сделает все ради власти, тем самым ухудшив позиции Киева на переговорах, сообщает европейское издание газеты Politico. В среду президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов". Он добавил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, затем выпрашивал у США деньги для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента. "Трамп и (президент России Владимир - ред.) Путин хотят, чтобы Зеленский ушел - их сближение вызывает беспокойство... А зная, что они хотят, чтобы он ушел, Зеленский сделает все, чтобы удержать власть, что еще больше ухудшит дипломатическое положение Украины", - цитирует издание слова неназванного экс-министра. Путин ранее заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
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мировая экономика, общество , киев, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, politico
Мировая экономика, Экономика, Общество , Киев, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Politico
06:07 20.02.2025
 
СМИ: Зеленский сделает все ради власти, чтобы удержать власть

Politico: Зеленский сделает все ради власти, ухудшив позиции Киева на переговорах

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Неназванный бывший украинский министр считает, что Владимир Зеленский сделает все ради власти, тем самым ухудшив позиции Киева на переговорах, сообщает европейское издание газеты Politico.
В среду президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов". Он добавил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, затем выпрашивал у США деньги для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента.
"Трамп и (президент России Владимир - ред.) Путин хотят, чтобы Зеленский ушел - их сближение вызывает беспокойство... А зная, что они хотят, чтобы он ушел, Зеленский сделает все, чтобы удержать власть, что еще больше ухудшит дипломатическое положение Украины", - цитирует издание слова неназванного экс-министра.
Путин ранее заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоКиевСШАУКРАИНАВладимир ЗеленскийДональд ТрампPolitico
 
 
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