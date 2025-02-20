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Песков назвал очевидной тенденцией падение рейтинга Зеленского - 20.02.2025, ПРАЙМ
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Песков назвал очевидной тенденцией падение рейтинга Зеленского
Песков назвал очевидной тенденцией падение рейтинга Зеленского - 20.02.2025, ПРАЙМ
Песков назвал очевидной тенденцией падение рейтинга Зеленского
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал падение рейтинга Владимира Зеленского очевидной тенденцией, с которой нельзя спорить. | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T12:34+0300
2025-02-20T12:34+0300
политика
россия
украина
владимир зеленский
сша
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал падение рейтинга Владимира Зеленского очевидной тенденцией, с которой нельзя спорить."То, что рейтинг Зеленского падает, это абсолютно очевидная тенденция. Вряд ли с этим можно спорить", - сказал Песков журналистам.Он также добавил, что риторика Зеленского и других представителей киевского режима в целом оставляет желать лучшего.Ранее в среду вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью британской газете Daily Mail, что нападки Владимира Зеленского на президента Дональда Трампа в публичном пространстве лишь навредят ему самому.
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россия, украина, владимир зеленский, сша
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, США
12:34 20.02.2025
 
Песков назвал очевидной тенденцией падение рейтинга Зеленского

В Кремле назвали очевидной тенденцией падение рейтинга Зеленского

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин посетил "Специальный технологический центр" в Санкт-Петербурге
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал падение рейтинга Владимира Зеленского очевидной тенденцией, с которой нельзя спорить.
"То, что рейтинг Зеленского падает, это абсолютно очевидная тенденция. Вряд ли с этим можно спорить", - сказал Песков журналистам.
Он также добавил, что риторика Зеленского и других представителей киевского режима в целом оставляет желать лучшего.
Ранее в среду вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью британской газете Daily Mail, что нападки Владимира Зеленского на президента Дональда Трампа в публичном пространстве лишь навредят ему самому.
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