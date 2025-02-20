https://1prime.ru/20250220/zelenskiy-855101149.html

Песков назвал очевидной тенденцией падение рейтинга Зеленского

Песков назвал очевидной тенденцией падение рейтинга Зеленского - 20.02.2025, ПРАЙМ

Песков назвал очевидной тенденцией падение рейтинга Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал падение рейтинга Владимира Зеленского очевидной тенденцией, с которой нельзя спорить. | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T12:34+0300

2025-02-20T12:34+0300

2025-02-20T12:34+0300

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал падение рейтинга Владимира Зеленского очевидной тенденцией, с которой нельзя спорить."То, что рейтинг Зеленского падает, это абсолютно очевидная тенденция. Вряд ли с этим можно спорить", - сказал Песков журналистам.Он также добавил, что риторика Зеленского и других представителей киевского режима в целом оставляет желать лучшего.Ранее в среду вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью британской газете Daily Mail, что нападки Владимира Зеленского на президента Дональда Трампа в публичном пространстве лишь навредят ему самому.

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россия, украина, владимир зеленский, сша