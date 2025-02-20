https://1prime.ru/20250220/zelenskiy-855107062.html

"Не удивляйся". В США могут арестовать недвижимость Зеленского

"Не удивляйся". В США могут арестовать недвижимость Зеленского - 20.02.2025, ПРАЙМ

"Не удивляйся". В США могут арестовать недвижимость Зеленского

Президент США Дональд Трамп "немного обидчив", поэтому пусть Зеленский не удивляется, если в США арестуют все его имущество. Об этом в эфире Telegram-канала... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T14:48+0300

2025-02-20T14:48+0300

2025-02-20T14:58+0300

политика

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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп "немного обидчив", поэтому пусть Зеленский не удивляется, если в США арестуют все его имущество. Об этом в эфире Telegram-канала Deep Dive заявил экс-аналитики ЦРУ Ларри Джонсон."Трамп немного обидчив, и, если вы нападаете на него, он жестоко мстит", - отметил Джонсон. По его мнению, американский президент по сей день "таит обиду на Зеленского" за ту роль, которую глава киевского режима сыграл в организации первой попытки импичмента Трампа осенью 2019 года, и "не забыл и не простил его". Теперь же Зеленский, как считает аналитик, пытается "напрямую атаковать" хозяина Белого дома. В этой связи Джонсон отметил: "Первое, когда он (Владимир Зеленский - прим. ред.) сбежит из Украины и попытается найти убежище в США, извини, Зе, но визы у тебя не будет. И все имущество, которое он приобрел в США, не удивляйся, если правительство США конфискует его в качестве частичной оплаты за деньги, которые украл Зеленский". В заключение аналитик, отметив, что Зеленский, нападая на Трампа, "хочет покончить с собой", задался риторическими вопросами: "Разве он (Владимир Зеленский - прим. ред.) не обратил внимание на то, что происходило в прошлом году, восемь лет назад? Кто еще так нападал на Дональда Трампа и остался жив, чтобы рассказать об этом?"

https://1prime.ru/20250219/zelenskiy-855082361.html

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