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Жительница Курской области рассказала, как не смогла спасти мать

Жительница Курской области рассказала, как не смогла спасти мать - 20.02.2025, ПРАЙМ

Жительница Курской области рассказала, как не смогла спасти мать

Жительница Суджанского района Курской области рассказала военным следователям, как не смогла спасти мать, прячась в подвале дома после вторжения украинских... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T04:54+0300

2025-02-20T04:54+0300

2025-02-20T04:54+0300

общество

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Жительница Суджанского района Курской области рассказала военным следователям, как не смогла спасти мать, прячась в подвале дома после вторжения украинских боевиков. На опросе у военных следователей СК, кадры которого есть в распоряжении РИА Новости, жительница села Николаево-Дарьино Суджанского района Курской области рассказала, что с первого дня вторжения ВСУ в Курскую область и до 15 февраля она пряталась в подвале дома с матерью и свекровью. "Жить нам было очень трудно. Как бы, сами понимаете, кушали мы то, что было в подвале, заготовки. Курочки были свои во дворе… Умерла моя мама, ей 88 лет, и она (ее тело - ред.) осталось в заваленном подвале", - сказала женщина. По ее словам, здоровье матери ухудшилось, когда из-за сильных обстрелов со стороны ВСУ они вынуждены были жить в подвале. "Мы не имели возможности купить никаких лекарств. Мы не поднимались из подвала, потому что у нас такой возможности не было… Постоянно летели снаряды, летели дроны. И выйти - это просто-напросто себе приговор подписать", - рассказала женщина. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , владимир путин, всу, ск рф