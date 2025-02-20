Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золото стремительно растет в цене - 20.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250220/zoloto-855090505.html
Золото стремительно растет в цене
Золото стремительно растет в цене - 20.02.2025, ПРАЙМ
Золото стремительно растет в цене
Цена на золото в четверг утром растет, котировки достигают уровня выше 2 960 долларов за тройскую унцию, что уже близко к рекордным значениям, свидетельствуют... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T08:30+0300
2025-02-20T08:45+0300
экономика
рынки
торги
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_c83f27411227d8c823448ac9941d0f38.jpg
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Цена на золото в четверг утром растет, котировки достигают уровня выше 2 960 долларов за тройскую унцию, что уже близко к рекордным значениям, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.16 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 24,54 доллара по отношению к предыдущему закрытию, или на 0,84%, до 2 960,64 доллара за тройскую унцию, мартовского фьючерса на серебро - на 0,93%, до 33,35 доллара за унцию. Инвесторы в том числе обратили внимание на выход протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам январского заседания, на котором было принято решение о сохранении учётной ставки на уровне 4,25-4,5% годовых. Согласно документу, члены комитета по открытым рынкам ФРС США считают целесообразным не проявлять спешки и осторожно подходить к изменению монетарной политики в условиях высокой неопределенности. Монетарная политика в США посредством влияния на курс доллара оказывает воздействие и на котировки драгметаллов. Биржевая цена на золото таким образом приближается к своему рекордному значению, достигнутому ранее в феврале, - 2 968,5 доллара за унцию.
https://1prime.ru/20250219/zoloto-855079562.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_8781c0ce32920ccac8a2deef27036aec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынки, торги, comex
Экономика, Рынки, Торги, Comex
08:30 20.02.2025 (обновлено: 08:45 20.02.2025)
 
Золото стремительно растет в цене

Золото заметно растет в цене в четверг утром

© Unsplah/Jingming PanЗолотые слитки
Золотые слитки
© Unsplah/Jingming Pan
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Цена на золото в четверг утром растет, котировки достигают уровня выше 2 960 долларов за тройскую унцию, что уже близко к рекордным значениям, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.16 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 24,54 доллара по отношению к предыдущему закрытию, или на 0,84%, до 2 960,64 доллара за тройскую унцию, мартовского фьючерса на серебро - на 0,93%, до 33,35 доллара за унцию.
Инвесторы в том числе обратили внимание на выход протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам январского заседания, на котором было принято решение о сохранении учётной ставки на уровне 4,25-4,5% годовых. Согласно документу, члены комитета по открытым рынкам ФРС США считают целесообразным не проявлять спешки и осторожно подходить к изменению монетарной политики в условиях высокой неопределенности.
Монетарная политика в США посредством влияния на курс доллара оказывает воздействие и на котировки драгметаллов.
Биржевая цена на золото таким образом приближается к своему рекордному значению, достигнутому ранее в феврале, - 2 968,5 доллара за унцию.
Сотрудник помещает на тележку готовый маркированный слиток золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
Цены на золото медленно идут вверх
Вчера, 18:58
 
ЭкономикаРынкиТоргиComex
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала