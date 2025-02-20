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Золото стремительно растет в цене

Золото стремительно растет в цене - 20.02.2025, ПРАЙМ

Золото стремительно растет в цене

Цена на золото в четверг утром растет, котировки достигают уровня выше 2 960 долларов за тройскую унцию, что уже близко к рекордным значениям, свидетельствуют... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T08:30+0300

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Цена на золото в четверг утром растет, котировки достигают уровня выше 2 960 долларов за тройскую унцию, что уже близко к рекордным значениям, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.16 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 24,54 доллара по отношению к предыдущему закрытию, или на 0,84%, до 2 960,64 доллара за тройскую унцию, мартовского фьючерса на серебро - на 0,93%, до 33,35 доллара за унцию. Инвесторы в том числе обратили внимание на выход протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам январского заседания, на котором было принято решение о сохранении учётной ставки на уровне 4,25-4,5% годовых. Согласно документу, члены комитета по открытым рынкам ФРС США считают целесообразным не проявлять спешки и осторожно подходить к изменению монетарной политики в условиях высокой неопределенности. Монетарная политика в США посредством влияния на курс доллара оказывает воздействие и на котировки драгметаллов. Биржевая цена на золото таким образом приближается к своему рекордному значению, достигнутому ранее в феврале, - 2 968,5 доллара за унцию.

https://1prime.ru/20250219/zoloto-855079562.html

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