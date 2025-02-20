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Биржевая стоимость золота в мире достигла нового рекорда

Биржевая стоимость золота в мире достигла нового рекорда - 20.02.2025, ПРАЙМ

Биржевая стоимость золота в мире достигла нового рекорда

Стоимость золота на бирже достигла нового исторического максимума, превысив 2970 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T11:02+0300

2025-02-20T11:02+0300

2025-02-20T11:02+0300

экономика

золото

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота на бирже достигла нового исторического максимума, превысив 2970 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 10.53 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднимается на 30,51 доллара по отношению к предыдущему закрытию, или на 1,04%, до 2 966,61 доллара за тройскую унцию. А минутами ранее показатель достигал нового исторического максимума в 2 971,74 доллара. При этом мартовский фьючерс на серебро дорожает на 1,28% - до 33,468 доллара за унцию. Спрос на золото как на "актив-убежище" может увеличиваться из-за неопределенности относительно торговой политики США. Ранее президент страны Дональд Трамп сообщил, что в ближайший месяц объявит о новых импортных тарифах на автомобили и другие товары. Он заявил, что рассчитывает таким образом простимулировать создание производств в США.

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золото