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Запасы золота в резервах ЦБ снизились на 0,13 процента - 20.02.2025, ПРАЙМ
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Запасы золота в резервах ЦБ снизились на 0,13 процента
Запасы золота в резервах ЦБ снизились на 0,13 процента - 20.02.2025, ПРАЙМ
Запасы золота в резервах ЦБ снизились на 0,13 процента
Запасы монетарного золота в международных резервах РФ за январь 2025 года снизились на 0,13%, или на 3,1 тонны, и на 1 февраля составляли 74,9 миллиона унций... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T16:13+0300
2025-02-20T16:13+0300
банк россии
золото
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Запасы монетарного золота в международных резервах РФ за январь 2025 года снизились на 0,13%, или на 3,1 тонны, и на 1 февраля составляли 74,9 миллиона унций (2329,66 тонны), свидетельствуют материалы Банка России. При этом стоимость золота в резервах выросла на 5,53% - до 206,526 миллиарда долларов на 1 февраля со 195,707 миллиарда долларов на 1 января. Доля золота в международных резервах также несколько увеличилась - до 33,27% с 32,13%. Банк России в марте 2023 года возобновил публикацию данных об объемах золота в международных резервах РФ после годового перерыва. За 2024 год запасы монетарного золота в международных резервах РФ не изменились и на 1 января 2025 года составляли 75,0 миллиона унций (2332,76 тонны). За 2023 год объемы золота в резервах российского ЦБ также не изменились и на 1 января 2024 года они составляли 75,0 миллионов унций (2332,76 тонны), как и на 1 января 2023 года. По итогам 2022 года запасы монетарного золота в международных резервах РФ снизились на 0,14% (-3,11 тонны) — до 2298,547 тонны. За 2021 год запасы выросли до 2301,657 тонны. За 2020 год — также выросли до 2298,547 тонны. В течение 2019 года Банк России увеличил резервы в золоте на 7,5% (+158,6 тонны) и на 1 января 2020 года составляли 73,0 миллиона унций (2270,56 тонны). За 2018 год ЦБ РФ купил 273,715 тонны золота и на 1 января 2019 года резервы в золоте составляли 67,9 миллиона унций (2111,93 тонны). За 2017 год запасы золота в резервах РФ выросли на 13,87% (+223,95 тонны) и на 1 января 2018 года составляли 59,1 миллиона унций (1838,22 тонны).
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золото
Банк России, золото
16:13 20.02.2025
 
Запасы золота в резервах ЦБ снизились на 0,13 процента

Запасы золота в резервах ЦБ за январь 2025 года снизились на 0,13%

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМаркированные слитки золота
Маркированные слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Запасы монетарного золота в международных резервах РФ за январь 2025 года снизились на 0,13%, или на 3,1 тонны, и на 1 февраля составляли 74,9 миллиона унций (2329,66 тонны), свидетельствуют материалы Банка России.
При этом стоимость золота в резервах выросла на 5,53% - до 206,526 миллиарда долларов на 1 февраля со 195,707 миллиарда долларов на 1 января. Доля золота в международных резервах также несколько увеличилась - до 33,27% с 32,13%.
Банк России в марте 2023 года возобновил публикацию данных об объемах золота в международных резервах РФ после годового перерыва. За 2024 год запасы монетарного золота в международных резервах РФ не изменились и на 1 января 2025 года составляли 75,0 миллиона унций (2332,76 тонны).
За 2023 год объемы золота в резервах российского ЦБ также не изменились и на 1 января 2024 года они составляли 75,0 миллионов унций (2332,76 тонны), как и на 1 января 2023 года.
По итогам 2022 года запасы монетарного золота в международных резервах РФ снизились на 0,14% (-3,11 тонны) — до 2298,547 тонны. За 2021 год запасы выросли до 2301,657 тонны. За 2020 год — также выросли до 2298,547 тонны.
В течение 2019 года Банк России увеличил резервы в золоте на 7,5% (+158,6 тонны) и на 1 января 2020 года составляли 73,0 миллиона унций (2270,56 тонны). За 2018 год ЦБ РФ купил 273,715 тонны золота и на 1 января 2019 года резервы в золоте составляли 67,9 миллиона унций (2111,93 тонны). За 2017 год запасы золота в резервах РФ выросли на 13,87% (+223,95 тонны) и на 1 января 2018 года составляли 59,1 миллиона унций (1838,22 тонны).
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