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Цена на золото установила новый исторический рекорд - 20.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250220/zoloto-855115449.html
Цена на золото установила новый исторический рекорд
Цена на золото установила новый исторический рекорд - 20.02.2025, ПРАЙМ
Цена на золото установила новый исторический рекорд
Цена на золото в четверг вечером поднимается, в ходе торгов показатель впервые превысил отметку в 2 970 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T19:03+0300
2025-02-20T19:04+0300
экономика
золото
цена
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Цена на золото в четверг вечером поднимается, в ходе торгов показатель впервые превысил отметку в 2 970 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торговых площадок. По состоянию на 18.48 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 17,11 доллара по отношению к предыдущему закрытию, или на 0,58% - до 2 953,21 доллара за тройскую унцию, максимальное значение в ходе торгов составляло 2 973,4 доллара. Цена мартовского фьючерса на серебро поднималась на 1,11% - до 33,41 доллара за унцию. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) в то же время снижался на 0,52%, до 106,63 пункта. Ослабление доллара поддерживает спрос на золото, делая его более доступным для покупки в другой валюте. Инвесторы также оценивают политическую и торговую ситуацию в мире. "Мы увидели изменение тона США в отношении того, как они собираются действовать в ситуации между Россией и Украиной, и это изменение тона вносит некоторую неопределенность на рынки", - сказал агентству Блумберг инвестиционный менеджер Pictet Asset Management Шаниэль Рамджи (Shaniel Ramjee). На этой неделе агентство сообщило, что президент США Дональд Трамп заявил о возможном введении пошлин на импорт пиломатериалов. Ранее Трамп уже обещал ввести пошлины примерно в 25% на ввоз в страну автомобилей, чипов и фармацевтической продукции, о чем может быть объявлено 2 апреля. Золото традиционно выступает как актив-убежище, спрос на который увеличивается в случае усиления глобальной неопределенности.
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золото, цена, рекорд
Экономика, золото, цена, рекорд
19:03 20.02.2025 (обновлено: 19:04 20.02.2025)
 
Цена на золото установила новый исторический рекорд

Цена на золото обновила исторический рекорд

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Цена на золото в четверг вечером поднимается, в ходе торгов показатель впервые превысил отметку в 2 970 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торговых площадок.
По состоянию на 18.48 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 17,11 доллара по отношению к предыдущему закрытию, или на 0,58% - до 2 953,21 доллара за тройскую унцию, максимальное значение в ходе торгов составляло 2 973,4 доллара. Цена мартовского фьючерса на серебро поднималась на 1,11% - до 33,41 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) в то же время снижался на 0,52%, до 106,63 пункта. Ослабление доллара поддерживает спрос на золото, делая его более доступным для покупки в другой валюте.
Инвесторы также оценивают политическую и торговую ситуацию в мире. "Мы увидели изменение тона США в отношении того, как они собираются действовать в ситуации между Россией и Украиной, и это изменение тона вносит некоторую неопределенность на рынки", - сказал агентству Блумберг инвестиционный менеджер Pictet Asset Management Шаниэль Рамджи (Shaniel Ramjee).
Маркированные слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
Запасы золота в резервах ЦБ снизились на 0,13 процента
16:13
На этой неделе агентство сообщило, что президент США Дональд Трамп заявил о возможном введении пошлин на импорт пиломатериалов. Ранее Трамп уже обещал ввести пошлины примерно в 25% на ввоз в страну автомобилей, чипов и фармацевтической продукции, о чем может быть объявлено 2 апреля.
Золото традиционно выступает как актив-убежище, спрос на который увеличивается в случае усиления глобальной неопределенности.
 
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