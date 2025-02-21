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"Аэрофлот" откроет рейсы на китайский курорт Санья - 21.02.2025, ПРАЙМ
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"Аэрофлот" откроет рейсы на китайский курорт Санья
"Аэрофлот" откроет рейсы на китайский курорт Санья - 21.02.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" откроет рейсы на китайский курорт Санья
Авиакомпания "Аэрофлот" запустит прямые рейсы на китайский курорт Санья из Санкт-Петербурга, Казани и Уфы в конце марта 2025 года, сообщила авиакомпания. | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T12:29+0300
2025-02-21T12:29+0300
бизнес
россия
аэрофлот
китай
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" запустит прямые рейсы на китайский курорт Санья из Санкт-Петербурга, Казани и Уфы в конце марта 2025 года, сообщила авиакомпания. "Аэрофлот" расширяет программу прямых полетов на китайский курорт Санья (остров Хайнань, КНР) из регионов России. Авиакомпания открывает рейсы из Санкт-Петербурга, Казани и Уфы", - сообщила авиакомпания. Полеты из Казани начнутся с 21 марта (в Китай по пятницам, обратно по понедельникам). Второй еженедельный рейс по этому направлению добавится с 31 марта (в КНР по понедельникам, обратно по пятницам). Полеты из Санкт-Петербурга начнутся с 22 марта (туда и обратно по субботам). Второй еженедельный рейс по этому направлению добавится с 1 апреля (в КНР по средам, обратно по вторникам). Полеты из Уфы начнутся с 23 марта (туда и обратно по воскресеньям). Второй еженедельный рейс добавится с 3 апреля (туда и обратно по четвергам). Вместе с новыми направлениями группа "Аэрофлот" предлагает прямые рейсы на остров Хайнань из 9 городов России: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Красноярск, Екатеринбург, Владивосток, Хабаровск, Новосибирск.
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бизнес, россия, аэрофлот, китай
Бизнес, РОССИЯ, Аэрофлот, КИТАЙ
12:29 21.02.2025
 
"Аэрофлот" откроет рейсы на китайский курорт Санья

"Аэрофлот" открывает рейсы на китайский курорт Санья из Петербурга, Казани и Уфы

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтюардессы на презентации нового салона самолета Boeing 777 авиакомпании "Аэрофлот"
Стюардессы на презентации нового салона самолета Boeing 777 авиакомпании Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" запустит прямые рейсы на китайский курорт Санья из Санкт-Петербурга, Казани и Уфы в конце марта 2025 года, сообщила авиакомпания.
"Аэрофлот" расширяет программу прямых полетов на китайский курорт Санья (остров Хайнань, КНР) из регионов России. Авиакомпания открывает рейсы из Санкт-Петербурга, Казани и Уфы", - сообщила авиакомпания.
Полеты из Казани начнутся с 21 марта (в Китай по пятницам, обратно по понедельникам). Второй еженедельный рейс по этому направлению добавится с 31 марта (в КНР по понедельникам, обратно по пятницам).
Полеты из Санкт-Петербурга начнутся с 22 марта (туда и обратно по субботам). Второй еженедельный рейс по этому направлению добавится с 1 апреля (в КНР по средам, обратно по вторникам).
Полеты из Уфы начнутся с 23 марта (туда и обратно по воскресеньям). Второй еженедельный рейс добавится с 3 апреля (туда и обратно по четвергам).
Вместе с новыми направлениями группа "Аэрофлот" предлагает прямые рейсы на остров Хайнань из 9 городов России: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Красноярск, Екатеринбург, Владивосток, Хабаровск, Новосибирск.
Вывеска авиакомпании Аэрофлот в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2025
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