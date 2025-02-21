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"Аэрофлот" откроет рейсы на китайский курорт Санья

"Аэрофлот" откроет рейсы на китайский курорт Санья - 21.02.2025, ПРАЙМ

"Аэрофлот" откроет рейсы на китайский курорт Санья

Авиакомпания "Аэрофлот" запустит прямые рейсы на китайский курорт Санья из Санкт-Петербурга, Казани и Уфы в конце марта 2025 года, сообщила авиакомпания. | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T12:29+0300

2025-02-21T12:29+0300

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" запустит прямые рейсы на китайский курорт Санья из Санкт-Петербурга, Казани и Уфы в конце марта 2025 года, сообщила авиакомпания. "Аэрофлот" расширяет программу прямых полетов на китайский курорт Санья (остров Хайнань, КНР) из регионов России. Авиакомпания открывает рейсы из Санкт-Петербурга, Казани и Уфы", - сообщила авиакомпания. Полеты из Казани начнутся с 21 марта (в Китай по пятницам, обратно по понедельникам). Второй еженедельный рейс по этому направлению добавится с 31 марта (в КНР по понедельникам, обратно по пятницам). Полеты из Санкт-Петербурга начнутся с 22 марта (туда и обратно по субботам). Второй еженедельный рейс по этому направлению добавится с 1 апреля (в КНР по средам, обратно по вторникам). Полеты из Уфы начнутся с 23 марта (туда и обратно по воскресеньям). Второй еженедельный рейс добавится с 3 апреля (туда и обратно по четвергам). Вместе с новыми направлениями группа "Аэрофлот" предлагает прямые рейсы на остров Хайнань из 9 городов России: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Красноярск, Екатеринбург, Владивосток, Хабаровск, Новосибирск.

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бизнес, россия, аэрофлот, китай