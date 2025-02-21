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Российский рынок акций снижается

Российский рынок акций снижается - 21.02.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций снижается

Российский рынок акций демонстрирует снижение во второй половине основной торговой сессии пятницы, следует из данных торгов. | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T15:36+0300

2025-02-21T15:36+0300

2025-02-21T15:36+0300

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"бкс мир инвестиций"

финам

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует снижение во второй половине основной торговой сессии пятницы, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 15.22 мск снижался на 0,72% - до 3 269,07 пункта. Апрельский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,29%, до 76,26 доллара за баррель. "Российский рынок акций после стартовой просадки повышался, но в начале основной сессии стал быстро сдавать позиции и обновил вчерашний минимум. Наши фондовые индикаторы несут ощутимые потери, но пытаются развить коррекционный отскок", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". На фоне отсутствия каких-либо новых признаков продвижения в позитивном направлении переговорного процесса по геополитике многие предпочитают сокращать позиции в акциях около девятимесячной вершины, недавно достигнутой нашим рынком, отметили он. "Рынок сейчас волатильный, информационное поле на фоне довольно неожиданных и несколько резких заявлений Трампа складывается неопределенное и немного нервное", - рассказал Алексей Калачев из ФГ "Финам". В лидерах роста – акции ТМК (+6,37%), ММК (+2,63%), "Распадской" (+2,02%), НМТП (+2%), "ЭН + Груп" (+1,58%), префы "Мечела" (+1,4%), обыкновенные акции НЛМК (+1,33%). "Рост в акциях черной металлургии связан с тем, что ее представители станут одними из главных бенефициаров окончания СВО, так как резко возрастет спрос на их продукцию в свете необходимости восстановления инфраструктуры и строительства жилья", - комментирует Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В лидерах снижения стоимости – акции Мосбиржи (-3,39%), "Сегежи" (-3,32%), "СПБ Биржи" (-3,29%), "Аэрофлота" (-2,74%), "Газпрома" (-2,01%). "Итоги дня по индексу могут оказаться как нейтральными, так и диаметрально противоположными в широком диапазоне от +1,5% до -1,5% к уровням вчерашнего закрытия", - считает Калачев. Чернов ожидает, что индекс Московской биржи на завершении торгов будет находиться в диапазоне – 3250-3350 пунктов. "Если на выходных не произойдет какого-либо негатива, в понедельник нефтяные цены не будут быстро снижаться, а рубль удержится от активного укрепления, индекс Мосбиржи может предпринять попытку преодолеть ближайшее сопротивление в виде девятимесячной вершины, установленной вблизи отметки 3360 пунктов рассказал Бабин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, акции, торги, мосбиржа, дмитрий бабин, владимир чернов, "бкс мир инвестиций", финам