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Акции "Россетей" на Мосбирже перешли к росту

Акции "Россетей" на Мосбирже перешли к росту - 21.02.2025, ПРАЙМ

Акции "Россетей" на Мосбирже перешли к росту

Акции "Россетей" на Мосбирже перешли к росту на новостях о разрешении президентом РФ Владимиром Путиным проведения сделок с принадлежащими "недружественным"... | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T17:51+0300

2025-02-21T17:51+0300

2025-02-21T17:51+0300

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Акции "Россетей" на Мосбирже перешли к росту на новостях о разрешении президентом РФ Владимиром Путиным проведения сделок с принадлежащими "недружественным" иностранцам акциями "дочек" компании, следует из данных торговой площадки. К 17.44 мск акции "Россетей" росли на 0,4% до 8,59 копейки. До новостей акции компании дешевели в пределах 1,5%. Путин разрешил сделки с принадлежащими резидентам недружественных стран акциями "дочек" "Россетей", включая конвертацию при их реорганизации, говорится в распоряжении, опубликованном ранее в пятницу на портале правовой информации.

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акции, рынки, торги, россети