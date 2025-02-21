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Путин разрешил сделки с принадлежащими иностранцам акциями "дочек" Россетей
Путин разрешил сделки с принадлежащими иностранцам акциями "дочек" Россетей - 21.02.2025, ПРАЙМ
Путин разрешил сделки с принадлежащими иностранцам акциями "дочек" Россетей
Президент РФ Владимир Путин разрешил сделки с принадлежащими резидентам недружественных стран акциями дочерних обществ компании "Россети", включая конвертацию... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T19:01+0300
2025-02-21T19:01+0300
2025-02-21T19:02+0300
экономика
владимир путин
акции
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин разрешил сделки с принадлежащими резидентам недружественных стран акциями дочерних обществ компании "Россети", включая конвертацию при их реорганизации, следует из распоряжения, опубликованного на портале правовой информации. "В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 5 августа 2022 года... разрешить совершение публичным акционерным обществом "Федеральная сетевая компания - Россети" и лицами, находящимися под его контролем, сделок (операций), влекущих за собой прямо и... косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями... лиц, находящихся под контролем указанного акционерного общества, включая конвертацию (обмен) акций... таких лиц, осуществляемую при их реорганизации", - говорится в документе. Опубликованный 5 августа 2022 года указ президента РФ запретил сделки с долями, принадлежащими лицам из недружественных стран, в российских стратегических компаниях и их "дочках", в "Сахалине-1" и Харьягинском месторождении, в важных компаниях-недропользователях, в обслуживающих российский ТЭК компаниях, а также в российских банках по установленному списку. Сделки могут быть произведены только с разрешения президента. Также в пятницу был опубликован указ президента, который распространил возможность не учитывать голоса недружественных акционеров на все системообразующие территориальные сетевые организации (СТСО), где более 50% их уставного капитала принадлежит российскому хозобществу, которое в свою очередь более чем на 50% принадлежит государству. Под эти критерии попадают дочерние компании "Россетей" - 75% структуры акционерного капитала головной компании принадлежит Росимуществу, а доля владения "Россетями" всеми региональными филиалами составляет более 50%. По данным октября прошлого года, они являются СТСО во всех 69 регионах присутствия "Россетей".
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владимир путин, акции, россети
Экономика, Владимир Путин, Акции, Россети
Путин разрешил сделки с принадлежащими иностранцам акциями "дочек" Россетей
Путин разрешил сделки с принадлежащими иностранцам акциями "дочек" "Россетей"
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин разрешил сделки с принадлежащими резидентам недружественных стран акциями дочерних обществ компании "Россети", включая конвертацию при их реорганизации, следует из распоряжения, опубликованного на портале правовой информации.
"В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 5 августа 2022 года... разрешить совершение публичным акционерным обществом "Федеральная сетевая компания - Россети" и лицами, находящимися под его контролем, сделок (операций), влекущих за собой прямо и... косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями... лиц, находящихся под контролем указанного акционерного общества, включая конвертацию (обмен) акций... таких лиц, осуществляемую при их реорганизации", - говорится в документе.
Опубликованный 5 августа 2022 года указ президента РФ запретил сделки с долями, принадлежащими лицам из недружественных стран, в российских стратегических компаниях и их "дочках", в "Сахалине-1" и Харьягинском месторождении, в важных компаниях-недропользователях, в обслуживающих российский ТЭК компаниях, а также в российских банках по установленному списку. Сделки могут быть произведены только с разрешения президента.
Также в пятницу был опубликован указ президента, который распространил возможность не учитывать голоса недружественных акционеров на все системообразующие территориальные сетевые организации (СТСО), где более 50% их уставного капитала принадлежит российскому хозобществу, которое в свою очередь более чем на 50% принадлежит государству.
Акции "Россетей" на Мосбирже перешли к росту
Под эти критерии попадают дочерние компании "Россетей" - 75% структуры акционерного капитала головной компании принадлежит Росимуществу, а доля владения "Россетями" всеми региональными филиалами составляет более 50%. По данным октября прошлого года, они являются СТСО во всех 69 регионах присутствия "Россетей".