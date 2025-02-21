https://1prime.ru/20250221/aktsii-855149110.html

Российский рынок акций завершил неделю ростом

Российский рынок акций завершил неделю ростом - 21.02.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил неделю ростом

Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы снизился на 0,28%, но вырос на 3,09% за неделю, следует из данных Московской биржи. | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T19:21+0300

2025-02-21T19:21+0300

2025-02-21T19:21+0300

экономика

российский рынок акций

рост

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/64/841356411_0:0:2071:1165_1920x0_80_0_0_314744dd3f84a94eed3cca0a200f566b.jpg

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы снизился на 0,28%, но вырос на 3,09% за неделю, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,28%, до 3283,29 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,21% до 1260,95 пункта, долларовый РТС повысился на 0,10%, до 1173,12 пункта. За неделю индекс Мосбиржи вырос на 3,09%, индекс Мосбиржи в юанях - на 7,31%, РТС - на 5,59%.

https://1prime.ru/20250220/aktsii-855115705.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

российский рынок акций, рост