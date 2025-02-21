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Российский рынок акций завершил неделю ростом
Российский рынок акций завершил неделю ростом - 21.02.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил неделю ростом
Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы снизился на 0,28%, но вырос на 3,09% за неделю, следует из данных Московской биржи. | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T19:21+0300
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы снизился на 0,28%, но вырос на 3,09% за неделю, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,28%, до 3283,29 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,21% до 1260,95 пункта, долларовый РТС повысился на 0,10%, до 1173,12 пункта. За неделю индекс Мосбиржи вырос на 3,09%, индекс Мосбиржи в юанях - на 7,31%, РТС - на 5,59%.
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российский рынок акций, рост
Экономика, российский рынок акций, рост
Российский рынок акций завершил неделю ростом
Российский рынок акций снизился на 0,28% за сессию, но вырос на 3,09% за неделю
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы снизился на 0,28%, но вырос на 3,09% за неделю, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,28%, до 3283,29 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,21% до 1260,95 пункта, долларовый РТС повысился на 0,10%, до 1173,12 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи вырос на 3,09%, индекс Мосбиржи в юанях - на 7,31%, РТС - на 5,59%.
Российский рынок акций закончил торги повышением