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Российский рынок акций завершил неделю ростом - 21.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250221/aktsii-855149110.html
Российский рынок акций завершил неделю ростом
Российский рынок акций завершил неделю ростом - 21.02.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил неделю ростом
Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы снизился на 0,28%, но вырос на 3,09% за неделю, следует из данных Московской биржи. | 21.02.2025, ПРАЙМ
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экономика
российский рынок акций
рост
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы снизился на 0,28%, но вырос на 3,09% за неделю, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,28%, до 3283,29 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,21% до 1260,95 пункта, долларовый РТС повысился на 0,10%, до 1173,12 пункта. За неделю индекс Мосбиржи вырос на 3,09%, индекс Мосбиржи в юанях - на 7,31%, РТС - на 5,59%.
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российский рынок акций, рост
Экономика, российский рынок акций, рост
19:21 21.02.2025
 
Российский рынок акций завершил неделю ростом

Российский рынок акций снизился на 0,28% за сессию, но вырос на 3,09% за неделю

© Unsplash/Wance PaleriКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Wance Paleri
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы снизился на 0,28%, но вырос на 3,09% за неделю, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,28%, до 3283,29 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,21% до 1260,95 пункта, долларовый РТС повысился на 0,10%, до 1173,12 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи вырос на 3,09%, индекс Мосбиржи в юанях - на 7,31%, РТС - на 5,59%.
Фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
Российский рынок акций закончил торги повышением
Вчера, 19:12
 
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