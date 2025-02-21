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Морские пехотинцы США прибудут в Финляндию для участия в миссии НАТО

Морские пехотинцы США прибудут в Финляндию для участия в миссии НАТО - 21.02.2025, ПРАЙМ

Морские пехотинцы США прибудут в Финляндию для участия в миссии НАТО

Военно-морские силы Финляндии объявили о прибытии в страну около 40 морских пехотинцев из США для участия в миссии НАТО по обеспечению безопасности подводной... | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T14:50+0300

2025-02-21T14:50+0300

2025-02-21T14:50+0300

политика

мировая экономика

балтийское море

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Военно-морские силы Финляндии объявили о прибытии в страну около 40 морских пехотинцев из США для участия в миссии НАТО по обеспечению безопасности подводной инфраструктуры в Балтийском море."Подразделение морской пехоты США численностью около 40 человек прибудет в Финляндию на этой неделе", - сказано в заявлении. Финские военно-морские силы уточняют, что американское подразделение присоединится к миссии НАТО под названием "Балтийский часовой", целью которой является защита подводной инфраструктуры. Этот визит является первым мероприятием в рамках соглашения об оборонном сотрудничестве (DCA) между Финляндией и США, вступившего в силу 1 сентября 2024 года.Страны НАТО в Балтийском регионе заявили 14 января о начале миссии "Балтийский часовой" для патрулирования Балтийского моря и защиты подводных коммуникаций, после недавних инцидентов с повреждением кабелей. В НАТО не предоставили конкретной информации о количестве задействованных кораблей и воздушных судов, но подчеркнули, что миссия будет осуществляться на постоянной основе, как заявило верховное командование объединенных вооруженных сил (ОВС) в Монсе.Помощник президента РФ Николай Патрушев утверждал, что Запад использует Швецию и Финляндию для ограничения доступа России к Балтийскому морю, стремясь превратить его во "внутреннее море" НАТО. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил, что Россия обладает достаточной политической волей и ресурсами, чтобы не допустить реализации планов НАТО по превращению Балтийского моря во "внутреннее озеро" альянса.

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мировая экономика, балтийское море, нато, николай патрушев