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ЦБ отметил увеличение денежной базы России в узком определении - 21.02.2025, ПРАЙМ
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ЦБ отметил увеличение денежной базы России в узком определении
ЦБ отметил увеличение денежной базы России в узком определении - 21.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил увеличение денежной базы России в узком определении
Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 14 февраля увеличилась до 18,29 триллиона рублей с 18,28 триллиона на 7 февраля, сообщил Банк России. | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T11:17+0300
2025-02-21T11:17+0300
банк россии
финансы
россия
банки
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 14 февраля увеличилась до 18,29 триллиона рублей с 18,28 триллиона на 7 февраля, сообщил Банк России. Таким образом, денежная база за неделю увеличилась на 9,7 миллиарда рублей, или на 0,05%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
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финансы, россия, банки
Банк России, Финансы, РОССИЯ, Банки
11:17 21.02.2025
 
ЦБ отметил увеличение денежной базы России в узком определении

ЦБ: денежная база РФ в узком определении с 7 по 14 февраля увеличилась на 0,05%

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОбновленная банкнота Банка России номиналом 1000 рублей
Обновленная банкнота Банка России номиналом 1000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 14 февраля увеличилась до 18,29 триллиона рублей с 18,28 триллиона на 7 февраля, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за неделю увеличилась на 9,7 миллиарда рублей, или на 0,05%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2025
ЦБ отметил сокращение денежной базы России в узком определении
7 февраля, 11:24
 
Банк РоссииФинансыРОССИЯБанки
 
 
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