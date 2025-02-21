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ЦБ отметил увеличение денежной базы России в узком определении

ЦБ отметил увеличение денежной базы России в узком определении - 21.02.2025, ПРАЙМ

ЦБ отметил увеличение денежной базы России в узком определении

Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 14 февраля увеличилась до 18,29 триллиона рублей с 18,28 триллиона на 7 февраля, сообщил Банк России. | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T11:17+0300

2025-02-21T11:17+0300

2025-02-21T11:17+0300

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 14 февраля увеличилась до 18,29 триллиона рублей с 18,28 триллиона на 7 февраля, сообщил Банк России. Таким образом, денежная база за неделю увеличилась на 9,7 миллиарда рублей, или на 0,05%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.

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