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В России разрешили оформлять билеты и садиться в поезд по биометрии - 21.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250221/biometriya-855152133.html
В России разрешили оформлять билеты и садиться в поезд по биометрии
В России разрешили оформлять билеты и садиться в поезд по биометрии - 21.02.2025, ПРАЙМ
В России разрешили оформлять билеты и садиться в поезд по биометрии
Правительство России разрешило использовать биометрию при оформлении билета и посадке на поезда дальнего следования, соответствующее постановление кабмина... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T21:47+0300
2025-02-21T21:47+0300
экономика
правительство рф
биометрия
билеты
посадка
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Правительство России разрешило использовать биометрию при оформлении билета и посадке на поезда дальнего следования, соответствующее постановление кабмина размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Об утверждении правил оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 23, ст. 4058; 2024, № 18, ст. 2439)", - говорится в документе. Постановление вступает в силу с 1 сентября 2025 года. Ранее в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко отмечали, что другие способы посадки на поезда дальнего следования также сохранятся. Ожидается, что закрытое тестирование сервиса будет проходить в 2025 году. Граждане смогут воспользоваться услугой по итогам завершения всех этапов технологических испытаний.
https://1prime.ru/20250204/biometriya-854659639.html
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правительство рф, биометрия, билеты, посадка
Экономика, Правительство РФ, биометрия, билеты, посадка
21:47 21.02.2025
 
В России разрешили оформлять билеты и садиться в поезд по биометрии

Правительство РФ разрешило оформление билета и посадку на поезда по биометрии

Открыты продажи билетов на поезда дальнего следования РЖД
Открыты продажи билетов на поезда дальнего следования РЖД
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Правительство России разрешило использовать биометрию при оформлении билета и посадке на поезда дальнего следования, соответствующее постановление кабмина размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Об утверждении правил оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 23, ст. 4058; 2024, № 18, ст. 2439)", - говорится в документе.
Постановление вступает в силу с 1 сентября 2025 года.
% Процедура снятия биометрических данных - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
Биометрию могут начать применять для отражения атак телефонных мошенников
4 февраля, 13:37
Ранее в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко отмечали, что другие способы посадки на поезда дальнего следования также сохранятся. Ожидается, что закрытое тестирование сервиса будет проходить в 2025 году. Граждане смогут воспользоваться услугой по итогам завершения всех этапов технологических испытаний.
 
ЭкономикаПравительство РФбиометриябилетыпосадка
 
 
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