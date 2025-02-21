https://1prime.ru/20250221/bojtsy-855123308.html

Российские бойцы взяли под контроль участок северо-западнее Часова Яра

Российские бойцы взяли под контроль участок северо-западнее Часова Яра - 21.02.2025, ПРАЙМ

Российские бойцы взяли под контроль участок северо-западнее Часова Яра

Российские бойцы вяли под контроль участок северо-западнее города Часов Яр, за который идут бои в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Добровольческого | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T07:22+0300

2025-02-21T07:22+0300

2025-02-21T07:22+0300

общество

донбасс

всу

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855123308.jpg?1740111767

ЛУГАНСК, 21 фев - ПРАЙМ. Российские бойцы вяли под контроль участок северо-западнее города Часов Яр, за который идут бои в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг". "Успешными действиями 200-й мотострелковой бригады, действующей в состав Добровольческого корпуса, освобожден от противника микрорайон Северный города Часов Яр, подразделения корпуса полностью контролируют местность в северо-западном направлении от города. Подразделения ВСУ, занимающие позиции к югу от железной дороги, подвергаются постоянному огневому воздействию", - сообщили в пресс-службе. Уточняется, что за прошедшие сутки военнослужащие бригады сбили три тяжелых дрона типа "Баба Яга", уничтожили 20 дронов противника, дроном-камикадзе уничтожили танк Т-64 ВСУ. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.

донбасс

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , донбасс, всу