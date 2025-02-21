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Российские бойцы взяли под контроль участок северо-западнее Часова Яра - 21.02.2025, ПРАЙМ
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Российские бойцы взяли под контроль участок северо-западнее Часова Яра
Российские бойцы взяли под контроль участок северо-западнее Часова Яра - 21.02.2025, ПРАЙМ
Российские бойцы взяли под контроль участок северо-западнее Часова Яра
Российские бойцы вяли под контроль участок северо-западнее города Часов Яр, за который идут бои в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Добровольческого | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T07:22+0300
2025-02-21T07:22+0300
общество
донбасс
всу
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ЛУГАНСК, 21 фев - ПРАЙМ. Российские бойцы вяли под контроль участок северо-западнее города Часов Яр, за который идут бои в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг". "Успешными действиями 200-й мотострелковой бригады, действующей в состав Добровольческого корпуса, освобожден от противника микрорайон Северный города Часов Яр, подразделения корпуса полностью контролируют местность в северо-западном направлении от города. Подразделения ВСУ, занимающие позиции к югу от железной дороги, подвергаются постоянному огневому воздействию", - сообщили в пресс-службе. Уточняется, что за прошедшие сутки военнослужащие бригады сбили три тяжелых дрона типа "Баба Яга", уничтожили 20 дронов противника, дроном-камикадзе уничтожили танк Т-64 ВСУ. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.
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общество , донбасс, всу
Общество , ДОНБАСС, ВСУ
07:22 21.02.2025
 
Российские бойцы взяли под контроль участок северо-западнее Часова Яра

Добровольческий корпус: ВС России взяли под контроль участок северо-западнее Часова Яра

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ЛУГАНСК, 21 фев - ПРАЙМ. Российские бойцы вяли под контроль участок северо-западнее города Часов Яр, за который идут бои в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг".
"Успешными действиями 200-й мотострелковой бригады, действующей в состав Добровольческого корпуса, освобожден от противника микрорайон Северный города Часов Яр, подразделения корпуса полностью контролируют местность в северо-западном направлении от города. Подразделения ВСУ, занимающие позиции к югу от железной дороги, подвергаются постоянному огневому воздействию", - сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что за прошедшие сутки военнослужащие бригады сбили три тяжелых дрона типа "Баба Яга", уничтожили 20 дронов противника, дроном-камикадзе уничтожили танк Т-64 ВСУ.
Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.
 
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