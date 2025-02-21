https://1prime.ru/20250221/bolgariya-855143799.html

Парламент Болгарии отказался осудить "агрессию" России в новой декларации

Парламент Болгарии отказался осудить "агрессию" России в новой декларации - 21.02.2025, ПРАЙМ

Парламент Болгарии отказался осудить "агрессию" России в новой декларации

Болгарский парламент отказался внести фразы с осуждением "агрессии" России в новую декларацию, ограничивающую возможность отправки болгарских военных на... | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T16:34+0300

2025-02-21T16:34+0300

2025-02-21T16:41+0300

политика

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Болгарский парламент отказался внести фразы с осуждением "агрессии" России в новую декларацию, ограничивающую возможность отправки болгарских военных на Украину, сообщает местное издание Sofia Globe. В пятницу Sofia Globe сообщило, что болгарский парламент принял декларацию, согласно которой болгарские военные не могут быть отправлены на Украину для участия в боевых действиях за исключением случаев, предусмотренных союзническими обязательствами страны в НАТО и других международных организациях. "Поправка, предложенная (проевропейским блоком партии "Продолжаем перемены" и объединения "Демократическая Болгария" - ред.) ПП-ДБ и осуждающая агрессию России, была отклонена", - пишет издание. При этом газета указывает, что парламент отклонил и ряд других поправок, за которые выступила патриотическая партия "Возрождение", придерживающаяся пророссийских взглядов.

https://1prime.ru/20241210/gaz-853478184.html

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россия, нато, болгария