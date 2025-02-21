https://1prime.ru/20250221/demografiya-855148032.html
Путин утвердил состав Совета по реализации демографической политики
Путин утвердил состав Совета по реализации демографической политики - 21.02.2025, ПРАЙМ
Путин утвердил состав Совета по реализации демографической политики
Президент РФ Владимир Путин утвердил состав Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики, возглавит его... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T18:42+0300
2025-02-21T18:42+0300
2025-02-21T18:51+0300
политика
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин утвердил состав Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики, возглавит его председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее заместителем будет вице-премьер Татьяна Голикова.Соответствующий документ опубликован на портале официальных правовых актов."Утвердить прилагаемые положение о Совете при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики; состав Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики", - говорится в документе.В состав совета также вошли председатель комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, руководитель Росстата Сергей Галкин, глава Сбербанка Герман Греф, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, гендиректор Института развития интернета Алексей Гореславский, президент РАН Геннадий Красников, глава исполкома "Народного фронта" Михаил Кузнецов, зампред Госдумы Анна Кузнецова, гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко, заммэра Москвы Анастасия Ракова, глава РСПП Александр Шохин, глава АСИ Светлана Чупшева и другие.
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владимир путин, совет, демография, семья, политика
Политика, Владимир Путин, Совет, демография, семья, политика
Путин утвердил состав Совета по реализации демографической политики
Путин утвердил состав Совета по реализации демографической и семейной политики
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин утвердил состав Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики, возглавит его председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее заместителем будет вице-премьер Татьяна Голикова.
Соответствующий документ опубликован на портале официальных правовых актов.
"Утвердить прилагаемые положение о Совете при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики; состав Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики", - говорится в документе.
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В состав совета также вошли председатель комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, руководитель Росстата Сергей Галкин, глава Сбербанка Герман Греф, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, гендиректор Института развития интернета Алексей Гореславский, президент РАН Геннадий Красников, глава исполкома "Народного фронта" Михаил Кузнецов, зампред Госдумы Анна Кузнецова, гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко, заммэра Москвы Анастасия Ракова, глава РСПП Александр Шохин, глава АСИ Светлана Чупшева и другие.