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Диалог с Россией необходим, но санкции пока не обсуждались, заявил Рубио
Диалог с Россией необходим, но санкции пока не обсуждались, заявил Рубио - 21.02.2025, ПРАЙМ
Диалог с Россией необходим, но санкции пока не обсуждались, заявил Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтону необходимо поддерживать канал коммуникации с Москвой, поскольку Россия остается глобальной державой, имеющей | 21.02.2025, ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 21 фев – ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтону необходимо поддерживать канал коммуникации с Москвой, поскольку Россия остается глобальной державой, имеющей влияние в ключевых регионах мира. В интервью Кэтрин Херридж Рубио отметил, что Россия имеет значительное влияние в различных регионах, включая Сирию, Ближний Восток, Западное полушарие и Европу."В конце концов, нравится нам это или нет, но Россия - это держава, глобальная держава", - пояснил Рубио.Рубио подчеркнул важность диалога с Москвой, несмотря на существующие разногласия. Он считает, что первым шагом должно стать восстановление полноценной работы американского посольства в Москве, которое, по его словам, сейчас функционирует не в полную силу.Он также указал на то, что дипломатические каналы важны для обсуждения не только глобальных проблем, но и для решения конкретных вопросов, таких как безопасность и судьба задержанных граждан США.Однако отдельно он отметил, что вопрос об отмене санкций не поднимался, поскольку обсуждения еще не достигли этой стадии.“Даже если бы мы сняли все наши санкции, что, к слову, не обсуждалось, европейцам пришлось бы поступить так же, чтобы это имело смысл”, - сказал политик журналистке.По его словам, встреча в Саудовской Аравии была сосредоточена на обсуждении перспектив мирного урегулирования в Украине, а не на конкретных условиях возможного соглашения. По его словам, детали, включая территориальные вопросы, не обсуждались.Глава американской дипломатии заверил, что США поддерживают постоянную связь и консультации со своими европейскими союзниками и с Киевом. Он подчеркнул, что украинская сторона осведомлена о намерениях США и находится в курсе всех обсуждений.
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россия, сша, марк рубио, вашингтон
Политика, РОССИЯ, США, Марк Рубио, ВАШИНГТОН
Диалог с Россией необходим, но санкции пока не обсуждались, заявил Рубио
Рубио: Россия остается глобальной державой, необходимо поддерживать канал связи
ВАШИНГТОН, 21 фев – ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтону необходимо поддерживать канал коммуникации с Москвой, поскольку Россия остается глобальной державой, имеющей влияние в ключевых регионах мира.
В интервью Кэтрин Херридж Рубио отметил, что Россия имеет значительное влияние в различных регионах, включая Сирию, Ближний Восток, Западное полушарие и Европу.
"В конце концов, нравится нам это или нет, но Россия - это держава, глобальная держава", - пояснил Рубио.
Рубио подчеркнул важность диалога с Москвой, несмотря на существующие разногласия. Он считает, что первым шагом должно стать восстановление полноценной работы американского посольства в Москве, которое, по его словам, сейчас функционирует не в полную силу.
Он также указал на то, что дипломатические каналы важны для обсуждения не только глобальных проблем, но и для решения конкретных вопросов, таких как безопасность и судьба задержанных граждан США.
Однако отдельно он отметил, что вопрос об отмене санкций не поднимался, поскольку обсуждения еще не достигли этой стадии.
“Даже если бы мы сняли все наши санкции, что, к слову, не обсуждалось, европейцам пришлось бы поступить так же, чтобы это имело смысл”, - сказал политик журналистке.
По его словам, встреча в Саудовской Аравии была сосредоточена на обсуждении перспектив мирного урегулирования в Украине, а не на конкретных условиях возможного соглашения. По его словам, детали, включая территориальные вопросы, не обсуждались.
Глава американской дипломатии заверил, что США поддерживают постоянную связь и консультации со своими европейскими союзниками и с Киевом. Он подчеркнул, что украинская сторона осведомлена о намерениях США и находится в курсе всех обсуждений.
Рубио сделал заявление о перспективах снятия санкций с Лаврова