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Диалог с Россией необходим, но санкции пока не обсуждались, заявил Рубио

Диалог с Россией необходим, но санкции пока не обсуждались, заявил Рубио - 21.02.2025, ПРАЙМ

Диалог с Россией необходим, но санкции пока не обсуждались, заявил Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтону необходимо поддерживать канал коммуникации с Москвой, поскольку Россия остается глобальной державой, имеющей | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T08:26+0300

2025-02-21T08:26+0300

2025-02-21T08:26+0300

политика

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марк рубио

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ВАШИНГТОН, 21 фев – ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтону необходимо поддерживать канал коммуникации с Москвой, поскольку Россия остается глобальной державой, имеющей влияние в ключевых регионах мира. В интервью Кэтрин Херридж Рубио отметил, что Россия имеет значительное влияние в различных регионах, включая Сирию, Ближний Восток, Западное полушарие и Европу."В конце концов, нравится нам это или нет, но Россия - это держава, глобальная держава", - пояснил Рубио.Рубио подчеркнул важность диалога с Москвой, несмотря на существующие разногласия. Он считает, что первым шагом должно стать восстановление полноценной работы американского посольства в Москве, которое, по его словам, сейчас функционирует не в полную силу.Он также указал на то, что дипломатические каналы важны для обсуждения не только глобальных проблем, но и для решения конкретных вопросов, таких как безопасность и судьба задержанных граждан США.Однако отдельно он отметил, что вопрос об отмене санкций не поднимался, поскольку обсуждения еще не достигли этой стадии.“Даже если бы мы сняли все наши санкции, что, к слову, не обсуждалось, европейцам пришлось бы поступить так же, чтобы это имело смысл”, - сказал политик журналистке.По его словам, встреча в Саудовской Аравии была сосредоточена на обсуждении перспектив мирного урегулирования в Украине, а не на конкретных условиях возможного соглашения. По его словам, детали, включая территориальные вопросы, не обсуждались.Глава американской дипломатии заверил, что США поддерживают постоянную связь и консультации со своими европейскими союзниками и с Киевом. Он подчеркнул, что украинская сторона осведомлена о намерениях США и находится в курсе всех обсуждений.

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