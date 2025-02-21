Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Диалог с Россией необходим, но санкции пока не обсуждались, заявил Рубио - 21.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250221/diplomat-855124406.html
Диалог с Россией необходим, но санкции пока не обсуждались, заявил Рубио
Диалог с Россией необходим, но санкции пока не обсуждались, заявил Рубио - 21.02.2025, ПРАЙМ
Диалог с Россией необходим, но санкции пока не обсуждались, заявил Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтону необходимо поддерживать канал коммуникации с Москвой, поскольку Россия остается глобальной державой, имеющей | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T08:26+0300
2025-02-21T08:26+0300
политика
россия
сша
марк рубио
вашингтон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854867791_0:76:1895:1142_1920x0_80_0_0_dd5862e0a54a992a7386dc6e722deeb8.jpg
ВАШИНГТОН, 21 фев – ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтону необходимо поддерживать канал коммуникации с Москвой, поскольку Россия остается глобальной державой, имеющей влияние в ключевых регионах мира. В интервью Кэтрин Херридж Рубио отметил, что Россия имеет значительное влияние в различных регионах, включая Сирию, Ближний Восток, Западное полушарие и Европу."В конце концов, нравится нам это или нет, но Россия - это держава, глобальная держава", - пояснил Рубио.Рубио подчеркнул важность диалога с Москвой, несмотря на существующие разногласия. Он считает, что первым шагом должно стать восстановление полноценной работы американского посольства в Москве, которое, по его словам, сейчас функционирует не в полную силу.Он также указал на то, что дипломатические каналы важны для обсуждения не только глобальных проблем, но и для решения конкретных вопросов, таких как безопасность и судьба задержанных граждан США.Однако отдельно он отметил, что вопрос об отмене санкций не поднимался, поскольку обсуждения еще не достигли этой стадии.“Даже если бы мы сняли все наши санкции, что, к слову, не обсуждалось, европейцам пришлось бы поступить так же, чтобы это имело смысл”, - сказал политик журналистке.По его словам, встреча в Саудовской Аравии была сосредоточена на обсуждении перспектив мирного урегулирования в Украине, а не на конкретных условиях возможного соглашения. По его словам, детали, включая территориальные вопросы, не обсуждались.Глава американской дипломатии заверил, что США поддерживают постоянную связь и консультации со своими европейскими союзниками и с Киевом. Он подчеркнул, что украинская сторона осведомлена о намерениях США и находится в курсе всех обсуждений.
https://1prime.ru/20250218/sanktsii-855043357.html
сша
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854867791_36:0:1859:1367_1920x0_80_0_0_091b0e5905d4467efa4981d63789e669.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, марк рубио, вашингтон
Политика, РОССИЯ, США, Марк Рубио, ВАШИНГТОН
08:26 21.02.2025
 
Диалог с Россией необходим, но санкции пока не обсуждались, заявил Рубио

Рубио: Россия остается глобальной державой, необходимо поддерживать канал связи

© Фото : Official State Department photo by Freddie EverettГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
© Фото : Official State Department photo by Freddie Everett
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 21 фев – ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтону необходимо поддерживать канал коммуникации с Москвой, поскольку Россия остается глобальной державой, имеющей влияние в ключевых регионах мира.
В интервью Кэтрин Херридж Рубио отметил, что Россия имеет значительное влияние в различных регионах, включая Сирию, Ближний Восток, Западное полушарие и Европу.
"В конце концов, нравится нам это или нет, но Россия - это держава, глобальная держава", - пояснил Рубио.
Рубио подчеркнул важность диалога с Москвой, несмотря на существующие разногласия. Он считает, что первым шагом должно стать восстановление полноценной работы американского посольства в Москве, которое, по его словам, сейчас функционирует не в полную силу.
Он также указал на то, что дипломатические каналы важны для обсуждения не только глобальных проблем, но и для решения конкретных вопросов, таких как безопасность и судьба задержанных граждан США.
Однако отдельно он отметил, что вопрос об отмене санкций не поднимался, поскольку обсуждения еще не достигли этой стадии.
“Даже если бы мы сняли все наши санкции, что, к слову, не обсуждалось, европейцам пришлось бы поступить так же, чтобы это имело смысл”, - сказал политик журналистке.
По его словам, встреча в Саудовской Аравии была сосредоточена на обсуждении перспектив мирного урегулирования в Украине, а не на конкретных условиях возможного соглашения. По его словам, детали, включая территориальные вопросы, не обсуждались.
Глава американской дипломатии заверил, что США поддерживают постоянную связь и консультации со своими европейскими союзниками и с Киевом. Он подчеркнул, что украинская сторона осведомлена о намерениях США и находится в курсе всех обсуждений.
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2025
Рубио сделал заявление о перспективах снятия санкций с Лаврова
18 февраля, 20:08
 
ПолитикаРОССИЯСШАМарк РубиоВАШИНГТОН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала