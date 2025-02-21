Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РФ прекратила прием запросов Литвы об истребовании гражданских документов - 21.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250221/dokumenty-855131581.html
РФ прекратила прием запросов Литвы об истребовании гражданских документов
РФ прекратила прием запросов Литвы об истребовании гражданских документов - 21.02.2025, ПРАЙМ
РФ прекратила прием запросов Литвы об истребовании гражданских документов
МИД России через свой консульский департамент объявило о приостановке рассмотрения запросов от литовского дипломатического представительства на получение личных | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T12:17+0300
2025-02-21T12:17+0300
политика
россия
литва
мид
вильнюс
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/50/841375051_0:156:2049:1308_1920x0_80_0_0_e9c3d35b62a0f00ba0013f2dc80e62f3.jpg
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. МИД России через свой консульский департамент объявило о приостановке рассмотрения запросов от литовского дипломатического представительства на получение личных документов граждан. Это решение основано на принципе взаимности.Ранее между Россией и Литвой существовала договоренность о бесплатном обмене документами, касающимися регистрации актов гражданского состояния, а также информации о трудовом стаже и периодах работы. Эти документы пересылались по дипломатическим каналам по соответствующим запросам.В консульском департаменте отметили, что с начала 2024 года литовская сторона игнорировала запросы российского посольства в Вильнюсе, касающиеся получения личных документов с территории Литвы."Принимая во внимание изложенное, основываясь на принципах взаимности, посольство Литвы в Москве проинформировано о прекращении рассмотрения российской стороной запросов об истребовании личных документов граждан, направленных литовским диппредставительством", - сказано в посте, опубликованном в Telegram-канале департамента. При этом подчеркивается, что граждане, находящиеся в Литве, по-прежнему могут обратиться в российское посольство в Вильнюсе для получения необходимых личных документов в соответствии с установленной процедурой, регулируемой совместным приказом МИД и Минюста России.
https://1prime.ru/20250217/litva-854990859.html
литва
вильнюс
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/50/841375051_48:0:1999:1463_1920x0_80_0_0_e76016837354d947d45682df90c8763e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, литва, мид, вильнюс
Политика, РОССИЯ, ЛИТВА, МИД, Вильнюс
12:17 21.02.2025
 
РФ прекратила прием запросов Литвы об истребовании гражданских документов

МИД: РФ прекращает рассматривать запросы Литвы об истребовании личных документов

© CC BY 2.0 / Mr.TinMDФлаг Литвы на здании посольства в Вашингтоне
Флаг Литвы на здании посольства в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
© CC BY 2.0 / Mr.TinMD
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. МИД России через свой консульский департамент объявило о приостановке рассмотрения запросов от литовского дипломатического представительства на получение личных документов граждан. Это решение основано на принципе взаимности.
Ранее между Россией и Литвой существовала договоренность о бесплатном обмене документами, касающимися регистрации актов гражданского состояния, а также информации о трудовом стаже и периодах работы. Эти документы пересылались по дипломатическим каналам по соответствующим запросам.
В консульском департаменте отметили, что с начала 2024 года литовская сторона игнорировала запросы российского посольства в Вильнюсе, касающиеся получения личных документов с территории Литвы.
"Принимая во внимание изложенное, основываясь на принципах взаимности, посольство Литвы в Москве проинформировано о прекращении рассмотрения российской стороной запросов об истребовании личных документов граждан, направленных литовским диппредставительством", - сказано в посте, опубликованном в Telegram-канале департамента.
При этом подчеркивается, что граждане, находящиеся в Литве, по-прежнему могут обратиться в российское посольство в Вильнюсе для получения необходимых личных документов в соответствии с установленной процедурой, регулируемой совместным приказом МИД и Минюста России.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
В Литве призвали ЕС срочно потратить на оборону "сотни миллиардов долларов"
17 февраля, 12:23
 
ПолитикаРОССИЯЛИТВАМИДВильнюс
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала