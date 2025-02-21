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РФ прекратила прием запросов Литвы об истребовании гражданских документов
РФ прекратила прием запросов Литвы об истребовании гражданских документов - 21.02.2025, ПРАЙМ
РФ прекратила прием запросов Литвы об истребовании гражданских документов
МИД России через свой консульский департамент объявило о приостановке рассмотрения запросов от литовского дипломатического представительства на получение личных | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T12:17+0300
2025-02-21T12:17+0300
2025-02-21T12:17+0300
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. МИД России через свой консульский департамент объявило о приостановке рассмотрения запросов от литовского дипломатического представительства на получение личных документов граждан. Это решение основано на принципе взаимности.Ранее между Россией и Литвой существовала договоренность о бесплатном обмене документами, касающимися регистрации актов гражданского состояния, а также информации о трудовом стаже и периодах работы. Эти документы пересылались по дипломатическим каналам по соответствующим запросам.В консульском департаменте отметили, что с начала 2024 года литовская сторона игнорировала запросы российского посольства в Вильнюсе, касающиеся получения личных документов с территории Литвы."Принимая во внимание изложенное, основываясь на принципах взаимности, посольство Литвы в Москве проинформировано о прекращении рассмотрения российской стороной запросов об истребовании личных документов граждан, направленных литовским диппредставительством", - сказано в посте, опубликованном в Telegram-канале департамента. При этом подчеркивается, что граждане, находящиеся в Литве, по-прежнему могут обратиться в российское посольство в Вильнюсе для получения необходимых личных документов в соответствии с установленной процедурой, регулируемой совместным приказом МИД и Минюста России.
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Политика, РОССИЯ, ЛИТВА, МИД, Вильнюс
РФ прекратила прием запросов Литвы об истребовании гражданских документов
МИД: РФ прекращает рассматривать запросы Литвы об истребовании личных документов
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. МИД России через свой консульский департамент объявило о приостановке рассмотрения запросов от литовского дипломатического представительства на получение личных документов граждан. Это решение основано на принципе взаимности.
Ранее между Россией и Литвой существовала договоренность о бесплатном обмене документами, касающимися регистрации актов гражданского состояния, а также информации о трудовом стаже и периодах работы. Эти документы пересылались по дипломатическим каналам по соответствующим запросам.
В консульском департаменте отметили, что с начала 2024 года литовская сторона игнорировала запросы российского посольства в Вильнюсе, касающиеся получения личных документов с территории Литвы.
"Принимая во внимание изложенное, основываясь на принципах взаимности, посольство Литвы в Москве проинформировано о прекращении рассмотрения российской стороной запросов об истребовании личных документов граждан, направленных литовским диппредставительством", - сказано в посте, опубликованном в Telegram-канале департамента.
При этом подчеркивается, что граждане, находящиеся в Литве, по-прежнему могут обратиться в российское посольство в Вильнюсе для получения необходимых личных документов в соответствии с установленной процедурой, регулируемой совместным приказом МИД и Минюста России.
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