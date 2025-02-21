https://1prime.ru/20250221/dokumenty-855131581.html

РФ прекратила прием запросов Литвы об истребовании гражданских документов

РФ прекратила прием запросов Литвы об истребовании гражданских документов - 21.02.2025, ПРАЙМ

РФ прекратила прием запросов Литвы об истребовании гражданских документов

МИД России через свой консульский департамент объявило о приостановке рассмотрения запросов от литовского дипломатического представительства на получение личных | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T12:17+0300

2025-02-21T12:17+0300

2025-02-21T12:17+0300

политика

россия

литва

мид

вильнюс

https://cdnn.1prime.ru/img/84137/50/841375051_0:156:2049:1308_1920x0_80_0_0_e9c3d35b62a0f00ba0013f2dc80e62f3.jpg

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. МИД России через свой консульский департамент объявило о приостановке рассмотрения запросов от литовского дипломатического представительства на получение личных документов граждан. Это решение основано на принципе взаимности.Ранее между Россией и Литвой существовала договоренность о бесплатном обмене документами, касающимися регистрации актов гражданского состояния, а также информации о трудовом стаже и периодах работы. Эти документы пересылались по дипломатическим каналам по соответствующим запросам.В консульском департаменте отметили, что с начала 2024 года литовская сторона игнорировала запросы российского посольства в Вильнюсе, касающиеся получения личных документов с территории Литвы."Принимая во внимание изложенное, основываясь на принципах взаимности, посольство Литвы в Москве проинформировано о прекращении рассмотрения российской стороной запросов об истребовании личных документов граждан, направленных литовским диппредставительством", - сказано в посте, опубликованном в Telegram-канале департамента. При этом подчеркивается, что граждане, находящиеся в Литве, по-прежнему могут обратиться в российское посольство в Вильнюсе для получения необходимых личных документов в соответствии с установленной процедурой, регулируемой совместным приказом МИД и Минюста России.

https://1prime.ru/20250217/litva-854990859.html

литва

вильнюс

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, литва, мид, вильнюс