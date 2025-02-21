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Доля Германии в мировой торговле упала до минимальных в истории 6,3%
Доля Германии в мировой торговле упала до минимальных в истории 6,3% - 21.02.2025, ПРАЙМ
Доля Германии в мировой торговле упала до минимальных в истории 6,3%
Доля Германии в глобальной торговле за время канцлерства Олафа Шольца опустилась до минимальных в современной истории 6,3%, следует из расчетов РИА Новости по... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T05:15+0300
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Доля Германии в глобальной торговле за время канцлерства Олафа Шольца опустилась до минимальных в современной истории 6,3%, следует из расчетов РИА Новости по данным Всемирной торговой организации и немецкой статслужбы.
Доля ФРГ в мировой торговле товарами за 16 лет правления Ангелы Меркель сократилась на 1,5 процентного пункта и составила 6,76%. Несмотря на значительное снижение, основные "потери" пришлись на 2012 год, когда в ЕС разгорелся долговой кризис, и переходный 2021 год. При этом средние темпы снижения составили примерно 0,09 процентного пункта.
После прихода к власти Шольца вклад Германии в мировую торговлю продолжил сокращаться, но уже гораздо более быстрыми темпами: в его первый год доля упала сразу на 0,3 процентного пункта и стала составлять 6,45%. При этом в денежном выражении торговля Германии, наоборот, в тот год на фоне разгоревшегося энергетического кризиса стала рекордной: ее экспорт достиг 1,59 триллиона евро, а импорт составил 1,51 триллиона.
Затем, в 2023 году, немцам удалось даже переломить тренд и нарастить долю в мировой торговле до 6,6% - хотя в целом глобальный товарооборот тогда уменьшился на 1,2% в реальном выражении и на 5% в номинальном. При этом продажи немецких товаров в мире уже начали стагнировать и составили немногим меньше уровня годом ранее - 1,58 триллиона евро, а импорт и вовсе сократился на 10%, до 1,36 триллиона.
Однако в прошлом году Германии не удалось набрать обороты и ее вклад в мировую торговлю вновь начал падать - на 0,3 процентного пункта и по итогам года составил 6,3%. Это произошло на фоне продолжающегося сокращения немецкой торговли: экспорт в прошлом году уменьшился на 1,2%, а импорт - на 3%. В целом же товарооборот оказался минимальным за все время правления Шольца - 2,87 триллиона евро.
В Германии в воскресенье пройдут досрочные парламентские выборы, что стало возможным благодаря прошлогоднему распаду правившей коалиции социал-демократов канцлера Олафа Шольца, "Зеленых" и Свободной демократической партии. Опросы сулят триумф правому оппозиционному блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, а также второе место - еще более правой "Альтернативе для Германии".
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мировая экономика, германия, москва, фрг, олаф шольц, ангела меркель, вто, ес
Экономика, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, МОСКВА, ФРГ, Олаф Шольц, Ангела Меркель, ВТО, ЕС
Доля Германии в мировой торговле упала до минимальных в истории 6,3%
Доля Германии в мировой торговле за время канцлерства Шольца опустилась до 6,3%
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Доля Германии в глобальной торговле за время канцлерства Олафа Шольца опустилась до минимальных в современной истории 6,3%, следует из расчетов РИА Новости по данным Всемирной торговой организации и немецкой статслужбы.
Доля ФРГ в мировой торговле товарами за 16 лет правления Ангелы Меркель сократилась на 1,5 процентного пункта и составила 6,76%. Несмотря на значительное снижение, основные "потери" пришлись на 2012 год, когда в ЕС разгорелся долговой кризис, и переходный 2021 год. При этом средние темпы снижения составили примерно 0,09 процентного пункта.
После прихода к власти Шольца вклад Германии в мировую торговлю продолжил сокращаться, но уже гораздо более быстрыми темпами: в его первый год доля упала сразу на 0,3 процентного пункта и стала составлять 6,45%. При этом в денежном выражении торговля Германии, наоборот, в тот год на фоне разгоревшегося энергетического кризиса стала рекордной: ее экспорт достиг 1,59 триллиона евро, а импорт составил 1,51 триллиона.
Затем, в 2023 году, немцам удалось даже переломить тренд и нарастить долю в мировой торговле до 6,6% - хотя в целом глобальный товарооборот тогда уменьшился на 1,2% в реальном выражении и на 5% в номинальном. При этом продажи немецких товаров в мире уже начали стагнировать и составили немногим меньше уровня годом ранее - 1,58 триллиона евро, а импорт и вовсе сократился на 10%, до 1,36 триллиона.
Однако в прошлом году Германии не удалось набрать обороты и ее вклад в мировую торговлю вновь начал падать - на 0,3 процентного пункта и по итогам года составил 6,3%. Это произошло на фоне продолжающегося сокращения немецкой торговли: экспорт в прошлом году уменьшился на 1,2%, а импорт - на 3%. В целом же товарооборот оказался минимальным за все время правления Шольца - 2,87 триллиона евро.
В Германии в воскресенье пройдут досрочные парламентские выборы, что стало возможным благодаря прошлогоднему распаду правившей коалиции социал-демократов канцлера Олафа Шольца, "Зеленых" и Свободной демократической партии. Опросы сулят триумф правому оппозиционному блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, а также второе место - еще более правой "Альтернативе для Германии".