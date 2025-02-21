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Путин поручил рассмотреть вопрос расширения дорог вокруг Азовского моря - 21.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин поручил рассмотреть вопрос расширения дорог вокруг Азовского моря
Путин поручил рассмотреть вопрос расширения дорог вокруг Азовского моря - 21.02.2025, ПРАЙМ
Путин поручил рассмотреть вопрос расширения дорог вокруг Азовского моря
Президент России Владимир Путин поручил до февраля 2026 года рассмотреть возможность расширения дорог вокруг Азовского моря и приведения их в нормативное... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T19:38+0300
2025-02-21T19:42+0300
экономика
владимир путин
дороги
азовское море
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до февраля 2026 года рассмотреть возможность расширения дорог вокруг Азовского моря и приведения их в нормативное состояние до 2030 года. Глава государства утвердил перечень поручений по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. "Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Республики Крым и города Севастополь... с учетом ранее данных поручений по вопросам развития подъездных автомобильных дорог к побережьям Черного и Азовского морей и кольцевой автомобильной дороги вокруг Азовского моря рассмотреть возможность приведения в нормативное состояние до 2030 года автомобильных дорог вокруг Азовского моря и их расширения для организации четырехполосного движения", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения – 1 февраля 2025 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин, глава Республики Крым Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
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владимир путин, дороги, азовское море
Экономика, Владимир Путин, дороги, Азовское море
19:38 21.02.2025 (обновлено: 19:42 21.02.2025)
 
Путин поручил рассмотреть вопрос расширения дорог вокруг Азовского моря

Путин поручил рассмотреть возможность расширения дорог вокруг Азовского моря

© Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкПоврежденный при взрыве танкер
Поврежденный при взрыве танкер
© Пресс-служба МЧС РФ
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до февраля 2026 года рассмотреть возможность расширения дорог вокруг Азовского моря и приведения их в нормативное состояние до 2030 года.
Глава государства утвердил перечень поручений по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.
"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Республики Крым и города Севастополь... с учетом ранее данных поручений по вопросам развития подъездных автомобильных дорог к побережьям Черного и Азовского морей и кольцевой автомобильной дороги вокруг Азовского моря рассмотреть возможность приведения в нормативное состояние до 2030 года автомобильных дорог вокруг Азовского моря и их расширения для организации четырехполосного движения", - говорится в перечне поручений.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
РФ прекратила действие Соглашения с Украиной о безопасности в Азовском море
17 февраля, 21:49
Срок исполнения – 1 февраля 2025 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин, глава Республики Крым Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
 
ЭкономикаВладимир ПутиндорогиАзовское море
 
 
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