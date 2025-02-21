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Путин поручил рассмотреть вопрос расширения дорог вокруг Азовского моря

Путин поручил рассмотреть вопрос расширения дорог вокруг Азовского моря - 21.02.2025, ПРАЙМ

Путин поручил рассмотреть вопрос расширения дорог вокруг Азовского моря

Президент России Владимир Путин поручил до февраля 2026 года рассмотреть возможность расширения дорог вокруг Азовского моря и приведения их в нормативное... | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T19:38+0300

2025-02-21T19:38+0300

2025-02-21T19:42+0300

экономика

владимир путин

дороги

азовское море

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до февраля 2026 года рассмотреть возможность расширения дорог вокруг Азовского моря и приведения их в нормативное состояние до 2030 года. Глава государства утвердил перечень поручений по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. "Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Республики Крым и города Севастополь... с учетом ранее данных поручений по вопросам развития подъездных автомобильных дорог к побережьям Черного и Азовского морей и кольцевой автомобильной дороги вокруг Азовского моря рассмотреть возможность приведения в нормативное состояние до 2030 года автомобильных дорог вокруг Азовского моря и их расширения для организации четырехполосного движения", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения – 1 февраля 2025 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин, глава Республики Крым Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

https://1prime.ru/20250217/soglashenie-855012439.html

азовское море

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владимир путин, дороги, азовское море