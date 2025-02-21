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Путин поручил рассмотреть вопрос расширения дорог вокруг Азовского моря
Путин поручил рассмотреть вопрос расширения дорог вокруг Азовского моря - 21.02.2025, ПРАЙМ
Путин поручил рассмотреть вопрос расширения дорог вокруг Азовского моря
Президент России Владимир Путин поручил до февраля 2026 года рассмотреть возможность расширения дорог вокруг Азовского моря и приведения их в нормативное... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T19:38+0300
2025-02-21T19:38+0300
2025-02-21T19:42+0300
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до февраля 2026 года рассмотреть возможность расширения дорог вокруг Азовского моря и приведения их в нормативное состояние до 2030 года. Глава государства утвердил перечень поручений по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. "Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Республики Крым и города Севастополь... с учетом ранее данных поручений по вопросам развития подъездных автомобильных дорог к побережьям Черного и Азовского морей и кольцевой автомобильной дороги вокруг Азовского моря рассмотреть возможность приведения в нормативное состояние до 2030 года автомобильных дорог вокруг Азовского моря и их расширения для организации четырехполосного движения", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения – 1 февраля 2025 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин, глава Республики Крым Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
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владимир путин, дороги, азовское море
Экономика, Владимир Путин, дороги, Азовское море
Путин поручил рассмотреть вопрос расширения дорог вокруг Азовского моря
Путин поручил рассмотреть возможность расширения дорог вокруг Азовского моря
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до февраля 2026 года рассмотреть возможность расширения дорог вокруг Азовского моря и приведения их в нормативное состояние до 2030 года.
Глава государства утвердил перечень поручений по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.
"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Республики Крым и города Севастополь... с учетом ранее данных поручений по вопросам развития подъездных автомобильных дорог к побережьям Черного и Азовского морей и кольцевой автомобильной дороги вокруг Азовского моря рассмотреть возможность приведения в нормативное состояние до 2030 года автомобильных дорог вокруг Азовского моря и их расширения для организации четырехполосного движения", - говорится в перечне поручений.
РФ прекратила действие Соглашения с Украиной о безопасности в Азовском море
Срок исполнения – 1 февраля 2025 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин, глава Республики Крым Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев.