https://1prime.ru/20250221/ekonomika-855145820.html

Россия сделала многое для развития экономики за время СВО, заявил Лавров

Россия сделала многое для развития экономики за время СВО, заявил Лавров - 21.02.2025, ПРАЙМ

Россия сделала многое для развития экономики за время СВО, заявил Лавров

Россия сделала очень многое для развития своей экономики за время проведения спецоперации, это очень полезно. Об этом заявил министр иностранных дел страны... | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T17:22+0300

2025-02-21T17:22+0300

2025-02-21T17:22+0300

экономика

россия

сергей лавров

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ЙОХАННЕСБУРГ, 21 фев - ПРАЙМ. Россия сделала очень многое для развития своей экономики за время проведения спецоперации, это очень полезно. Об этом заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров."За годы вот этой гибридной войны, включая незаконные санкции, мы сделали очень многое", - отметил глава ведомства.По слова министра, в ходе гибридной войны и незаконных санкций, страна придала мощный импульс развитию отраслей, где она ранее зависела от США, Евросоюза и Японии.Он также подчеркнул, что новые отечественные технологии в ряде случаев уже превосходят западные аналоги.

https://1prime.ru/20250221/putin-855142437.html

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россия, сергей лавров