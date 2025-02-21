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Россия сделала многое для развития экономики за время СВО, заявил Лавров - 21.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Россия сделала многое для развития экономики за время СВО, заявил Лавров
Россия сделала многое для развития экономики за время СВО, заявил Лавров - 21.02.2025, ПРАЙМ
Россия сделала многое для развития экономики за время СВО, заявил Лавров
Россия сделала очень многое для развития своей экономики за время проведения спецоперации, это очень полезно. Об этом заявил министр иностранных дел страны... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T17:22+0300
2025-02-21T17:22+0300
экономика
россия
сергей лавров
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ЙОХАННЕСБУРГ, 21 фев - ПРАЙМ. Россия сделала очень многое для развития своей экономики за время проведения спецоперации, это очень полезно. Об этом заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров."За годы вот этой гибридной войны, включая незаконные санкции, мы сделали очень многое", - отметил глава ведомства.По слова министра, в ходе гибридной войны и незаконных санкций, страна придала мощный импульс развитию отраслей, где она ранее зависела от США, Евросоюза и Японии.Он также подчеркнул, что новые отечественные технологии в ряде случаев уже превосходят западные аналоги.
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россия, сергей лавров
Экономика, РОССИЯ, Сергей Лавров
17:22 21.02.2025
 
Россия сделала многое для развития экономики за время СВО, заявил Лавров

Лавров: Россия сделала очень многое для развития экономики за время СВО

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВстреча глав МИД РФ и Армении С. Лаврова и А. Мирзояна
Встреча глав МИД РФ и Армении С. Лаврова и А. Мирзояна - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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ЙОХАННЕСБУРГ, 21 фев - ПРАЙМ. Россия сделала очень многое для развития своей экономики за время проведения спецоперации, это очень полезно. Об этом заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров.
"За годы вот этой гибридной войны, включая незаконные санкции, мы сделали очень многое", - отметил глава ведомства.
По слова министра, в ходе гибридной войны и незаконных санкций, страна придала мощный импульс развитию отраслей, где она ранее зависела от США, Евросоюза и Японии.
Он также подчеркнул, что новые отечественные технологии в ряде случаев уже превосходят западные аналоги.
Президент Владимир Путин встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным
Путин оценил роль санкций и внешних проблем в экономике России
16:12
 
ЭкономикаРОССИЯСергей Лавров
 
 
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