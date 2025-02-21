https://1prime.ru/20250221/ekonomika-855145820.html
Россия сделала многое для развития экономики за время СВО, заявил Лавров
Россия сделала многое для развития экономики за время СВО, заявил Лавров - 21.02.2025, ПРАЙМ
Россия сделала многое для развития экономики за время СВО, заявил Лавров
Россия сделала очень многое для развития своей экономики за время проведения спецоперации, это очень полезно. Об этом заявил министр иностранных дел страны... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T17:22+0300
2025-02-21T17:22+0300
2025-02-21T17:22+0300
экономика
россия
сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/15/854345585_0:0:3038:1710_1920x0_80_0_0_a7e9093f207adf06b5145de8007c0d87.jpg
ЙОХАННЕСБУРГ, 21 фев - ПРАЙМ. Россия сделала очень многое для развития своей экономики за время проведения спецоперации, это очень полезно. Об этом заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров."За годы вот этой гибридной войны, включая незаконные санкции, мы сделали очень многое", - отметил глава ведомства.По слова министра, в ходе гибридной войны и незаконных санкций, страна придала мощный импульс развитию отраслей, где она ранее зависела от США, Евросоюза и Японии.Он также подчеркнул, что новые отечественные технологии в ряде случаев уже превосходят западные аналоги.
https://1prime.ru/20250221/putin-855142437.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/15/854345585_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_347dbdd88a9f27a0092fbf9a3d01658b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров
Экономика, РОССИЯ, Сергей Лавров
Россия сделала многое для развития экономики за время СВО, заявил Лавров
Лавров: Россия сделала очень многое для развития экономики за время СВО
ЙОХАННЕСБУРГ, 21 фев - ПРАЙМ. Россия сделала очень многое для развития своей экономики за время проведения спецоперации, это очень полезно. Об этом заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров.
"За годы вот этой гибридной войны, включая незаконные санкции, мы сделали очень многое", - отметил глава ведомства.
По слова министра, в ходе гибридной войны и незаконных санкций, страна придала мощный импульс развитию отраслей, где она ранее зависела от США, Евросоюза и Японии.
Он также подчеркнул, что новые отечественные технологии в ряде случаев уже превосходят западные аналоги.
Путин оценил роль санкций и внешних проблем в экономике России